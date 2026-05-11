Mostre, teatro e appuntamenti culturali animano l’11 maggio in Molise: a Ripalimosani, Campobasso e al Teatro del Loto di Ferrazzano
REGIONE – L’11 maggio in Molise si apre nel segno della cultura, con una giornata che intreccia arte, teatro e tradizioni locali. Molisenews24.it ricorda che a Ripalimosani prosegue al Palazzo Marchesale la mostra Nel segno di Ripa di Gianni Manusacchio, un percorso che attraversa vent’anni di ricerca artistica e che resta visitabile gratuitamente fino al 16 maggio. A Campobasso, intanto, continua fino al 20 maggio la grande esposizione nazionale “Made in Italy – Impresa al Femminile” alla Fondazione Molise Cultura, uno dei poli culturali più attivi di questa primavera.
Il teatro è protagonista in più punti della regione. Al Circolo Sannitico debutta la XXIV edizione di Ti racconto un libro Infanzia, con lo spettacolo Macchia Bizzarra, mentre a Ferrazzano, con Giuda… analisi di un tradimento, si chiude la programmazione del Teatro del Loto con l’ultimo giorno utile per assistere a Tenimmo ’a patente – Ma senza ’e te nun so’ niente.
MOSTRE
Ripalimosani (CB): Presso il Palazzo Marchesale, continua fino al 16 maggio la mostra artistica “Nel segno di Ripa” (2006-2026) di Gianni Manusacchio. L’esposizione celebra i vent’anni dell’artista ed è visitabile gratuitamente. Alle 18.30 al Teatro del Loto in scena “Giuda…analisi di un tradimento”
Campobasso – Dino al 20 maggio é visitabile la mostra nazionale “Made in Italy – Impresa al Femminile” alla Fondazione Molise Cultura.
GLI ALTRI EVENTI DELL’11 MAGGIO
Cultura e Teatro
Campobasso – Al Circolo Sannitico debutta la XXIV edizione di Ti racconto un libro Infanzia con Macchia Bizzarra, lo spettacolo visivo e musicale dell’illustratore Vito Baroncini (nella foto).
Ferrazzano (CB): Ultimo giorno utile per assistere allo spettacolo “Tenimmo ‘a patente – Ma Senza ‘e te nun so’ niente” presso il Teatro del Loto. Alle 20.30 in scena “Giuda…analisi di un tradimento“Una rappresentazione intensa che chiude un ciclo di repliche iniziato a febbraio.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
18 maggio
Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia
23 maggio
Festa della frittata a Montaquila
24 maggio
Festa della frittata a Montaquila
7 giugno
Irene Grandi in concerto a Campobasso
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
19 agosto