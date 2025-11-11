L’ 11 novembre 2025 in Molise è all’insegna dell’arte: mostre a Campobasso e Termoli celebrano Antonio Pettinicchi e la collezione del MACTE
REGIONE – La giornata di martedì 11 novembre 2025 in Molise si apre all’insegna dell’arte. Molisenews24.it ricorda che a Campobasso il Palazzo GIL celebra il centenario di Antonio Pettinicchi con una mostra dedicata alla sua opera, visitabile fino al 16 novembre. A Termoli, il MACTE propone “Scollamenti: La collezione in circolo”, progetto curatoriale firmato da Caterina Riva, aperto al pubblico fino al 24 gennaio 2026.
MOSTRE
Fino al 16 novembre, negli spazi espositivi del Palazzo GIL a Campobasso, é visitabile la mostra “Antonio Pettinicchi. 1925–2025”, primo appuntamento del progetto dedicato ai 100 anni dalla nascita di Antonio Pettinicchi, figura cardine dell’arte molisana e italiana del Novecento, dal Martedì al Sabato h. 10/13 | h. 17/20 | Domenica h. 17/20. Ingresso gratuito.
Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.
Dal 5 all’8 dicembre 2025 torna in Molise il workshop “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e dall’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
12 novembre
Al Palazzo GIL di Campobasso, la rassegna Tintilia Noir ospita la scrittrice Piera Carlomagno con il romanzo “Ovunque andrò”.
Anna Sarfatti sarà a Campobasso per “Ti racconto un libro Infanzia”: incontri, fiabe e laboratori.
13 novembre
Anna Sarfatti sarà a Campobasso per “Ti racconto un libro Infanzia”: incontri, fiabe e laboratori.
14 novembre
All’Auditorium d’Italia di Isernia in scena “Il fu Mattia Pascal“.
15 novembre
San Martino nelle Vecchie Cantine a Civitanova del Sannio.
Maurizio Santilli porta all’Ex-Gil di Campobasso lo spettacolo “Da Copacabana a Capodichino”.
All’Auditorium Santa Maria degli Angeli di Termoli prende il via la rassegna di teatro amatoriale.
16 novembre
Castagnata e vino novello a Santa Croce di Magliano.
22 novembre
Cantine Campopetresi a Campodipietra.
23 novembre
Campobazar, mercatino dell’usato a Campobasso.
Sagra della polenta a Macchiagodena.
27 novembre
Fetsival della Filosofia al palazzo ex Gil di Campobasso (fino al 29).
29 novembre
Gli Chef del Borgo accendono Termoli: sapori locali e vini d’autore.
All’Auditorium d’Italia di Isernia il musical “E se Dio vuole”.
6 dicembre
Le Cantine di San Nicola a Duronia.
7 dicembre
Panunto a Roccavivara.
Nada in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia.
8 dicembre
Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.
18 dicembre
All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.
20 dicembre
All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Nayale per caso.
Gennaio 2026
Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.