Mostre fotografiche, festival, webinar e incontri letterari animano il Molise il 14 aprile, tra Isernia, Termoli e Campobasso
REGIONE – Oggi, martedì 14 aprile, il Molise si muove tra fotografie, racconti e incontri che attraversano la regione da Isernia a Termoli, passando per Campobasso. Molisenews24.it ricorda che le mostre dedicate al Diavolo di Tufara, ai lavori di Michele Affatato e alle storie di resistenza del territorio continuano ad animare spazi espositivi grandi e piccoli, mentre il festival Molichrom porta in città la fotografia nomade con il suo sguardo errante. All’Unimol prosegue anche la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino, un viaggio visivo dentro forme e materiali.
Accanto agli appuntamenti culturali, la giornata offre anche momenti di approfondimento e formazione: Poste Italiane propone webinar gratuiti dedicati alla protezione, al risparmio e agli investimenti. A Termoli, invece, la Biblioteca Comunale ospita Giovanni Di Lembo con il suo romanzo Il Principe di Danimarca, aggiungendo una nota letteraria al calendario.
MOSTRE
A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara
Fino al 19 aprile il Castello Svevo di Termoli ospita la mostra di Michele Affatato
Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”
Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade
Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
GLI ALTRI EVENTI DEL14 APRILE
Webinar gratuiti di Poste Italiane su “La protezione” r “ilrisparmio e gli investimenti”
Alla Biblioteca Comunale di Termoli Giovanni Di Lembo con il romanzo Il Principe di Danimarca
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
15 aprile
A Campobasso un incontro con l’apicoltore e divulgatore Nazario Fania
16 aprile
Webinar gratuito di Poste Italiane su “Il passaggio generazionale ” e “Il costo della vita”
19 aprile
Torna a Campobasso Campobazar, la festa del riuso
25 aprile
Fiera di Primavera a Campolieto
2 maggio
Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
18 maggio
Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia
23 aprile
Voglio tornare negli Anni 90 a Mirabello Sannitico
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto