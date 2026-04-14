Mostre fotografiche, festival, webinar e incontri letterari animano il Molise il 14 aprile, tra Isernia, Termoli e Campobasso

REGIONE – Oggi, martedì 14 aprile, il Molise si muove tra fotografie, racconti e incontri che attraversano la regione da Isernia a Termoli, passando per Campobasso. Molisenews24.it ricorda che le mostre dedicate al Diavolo di Tufara, ai lavori di Michele Affatato e alle storie di resistenza del territorio continuano ad animare spazi espositivi grandi e piccoli, mentre il festival Molichrom porta in città la fotografia nomade con il suo sguardo errante. All’Unimol prosegue anche la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino, un viaggio visivo dentro forme e materiali.

Accanto agli appuntamenti culturali, la giornata offre anche momenti di approfondimento e formazione: Poste Italiane propone webinar gratuiti dedicati alla protezione, al risparmio e agli investimenti. A Termoli, invece, la Biblioteca Comunale ospita Giovanni Di Lembo con il suo romanzo Il Principe di Danimarca, aggiungendo una nota letteraria al calendario.

MOSTRE

A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara

Fino al 19 aprile il Castello Svevo di Termoli ospita la mostra di Michele Affatato

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

GLI ALTRI EVENTI DEL14 APRILE

Webinar gratuiti di Poste Italiane su “La protezione” r “ilrisparmio e gli investimenti”

Alla Biblioteca Comunale di Termoli Giovanni Di Lembo con il romanzo Il Principe di Danimarca

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

15 aprile

A Campobasso un incontro con l’apicoltore e divulgatore Nazario Fania

16 aprile

Webinar gratuito di Poste Italiane su “Il passaggio generazionale ” e “Il costo della vita”

19 aprile

Torna a Campobasso Campobazar, la festa del riuso

25 aprile

Fiera di Primavera a Campolieto

2 maggio

Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

18 maggio

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

23 aprile

Voglio tornare negli Anni 90 a Mirabello Sannitico

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli