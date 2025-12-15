Mostre e presepi in Molise: Campobasso, Bagnoli del Trigno e Termoli ospitano esposizioni natalizie e artistiche fino a gennaio 2026

REGIONE – Oggi, lunedì 15 dicembre Il periodo natalizio porta con sé un ricco calendario di mostre e appuntamenti culturali. A Campobasso, fino al 6 gennaio, è possibile visitare l’esposizione di presepi artigianali nell’atrio di Palazzo San Giorgio e la XVII mostra dei Presepi di Giovanni Teberino al Museo dei Misteri. A Bagnoli del Trigno (IS), fino all’11 gennaio, si tiene la XV edizione della Mostra del Presepe. A Termoli, invece, il MACTE ospita fino al 24 gennaio 2026 la mostra Scollamenti: La collezione in circolo, a cura di Caterina Riva

MOSTRE

Fino al 6 gennaio nell’atrio di Palazzo San Giorgio a Campobasso resterà aperta l’esposizione dei presepi artigianali.

Fino al 6 gennaio la XVII mostra dei Presepi di Giovanni Teberino al Museo dei Misteri di Campobasso

Fino all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Dal 20 dicembre 2025 al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

18 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.

19 dicembre

All’Archivio di Stato di Isernia la presentazione del volume “Natale: Archivi Sonori e Fonti Orali”.

20 dicembre

Mercatino di Natale a Casalciprano.

All’Auditorium d’Italia di Isernia Neri per caso in Natale per caso.

21 dicembre

Mercatino di Natale a Casalciprano.

Al Teatro Italo Argentino di Agnone arriva Natale in casa Cupiello.

24 dicembre

Farchia di Montefalcone del Sannio.

26 dicembre

Presepe vivente Guardialfiera.

31 dicembre

Capodanno 2025 a Termoli: “Notti Selvagge Party ’90.

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia.