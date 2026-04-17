Mostre, presentazioni, cinema e teatro: il 17 aprile in Molise offre una giornata ricca di appuntamenti tra arte, libri e spettacoli

REGIONE – Il 17 aprile si apre con un Molise che continua a raccontarsi attraverso mostre, fotografie e percorsi artistici diffusi tra Termoli e Campobasso. Molisenews24.it ricorda che le esposizioni già in corso, dal Castello Svevo alla Galleria Aratro, passando per il Palazzo della Provincia, ffrono un itinerario che unisce memoria, ricerca visiva e sguardi sul territorio.

Nel corso della giornata, il calendario si arricchisce di incontri con gli autori, proiezioni e teatro: appuntamenti che animano la città dal mezzogiorno alla sera, tra presentazioni editoriali, cinema d’autore e una commedia in scena a Ferrazzano. Una giornata densa, che attraversa linguaggi diversi e invita il pubblico a scegliere il proprio modo di vivere la cultura.

MOSTRE

Fino al 19 aprile il Castello Svevo di Termoli ospita la mostra di Michele Affatato

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

GLI ALTRI EVENTI DEL17 APRILE

Alle 12 all’Uliveto Lembo a Campobasso per il festival dei libri tra gli ultivi, Raffaele Passerini presenta “Love Bombing”

Alle 18:00 presso la libreria Giunti al Punto del “Centro del Molise”, a Campobasso, Charles Papa presenta il suo libro “La taverna del vicolo sbagliato”

Alle 19 all’Auditorium Giovannitti di Campobasso proiezione di “Napoli New York”

Alle 20 al Teatro del Loto di Ferrazzano in scena la commedia “Non chiamate chi l’ha visto”

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

18 aprile

Festa di Primavera a Monocilioni

A Termoli l’Assemblea Nazionale FIDAPA BPW Italy e il convegno “Donne che guidano il cambiamento”

Alle 16:30, presso la Sala Gialla della Provincia di Isernia, prende il via il laboratorio “100% Lana Italica – riannodare i fili di una storia”

Alle 18:00 presso Palazzo Montalbò, a Casalciprano, Charles Papa presenta il suo libro “La taverna del vicolo sbagliato”

Alle 20.30 al Teatro Risorgimento di Larino va in scena “La rosa gialla”

19 aprile

Torna a Campobasso Campobazar, la festa del riuso

Trekking sul riconoscimento delle erbe spontanee: per informazioni e prenotazioni : 3287639268, 3334226979 e 3201818141

Alle 18 al Castello Ducale di Pescolanciano il concerto per violino e pianoforte del Duo Ilon

Alle 18 Teatro del Loto di Ferrazzano Gianluca Ferrato porta in scena “La cerimonia del messaggio”

20 aprile

Alle 18 al Circolo Sannitico di Campobasso il convegno “Il vino nelle Sacre Scritture”

Alle 20.30 al Teatro del Loto di Ferrazzano Gianluca Ferrato porta in scena “La cerimonia del messaggio”

21 aprile

A Montorio nei Frentani la 20ª edizione del Campionato regionale di potatura dell’olivo a vaso policonico

25 aprile

Fiera di Primavera a Campolieto

1 maggio

Tornoa ad Agnone il Festival Fuoco al Centro

2 maggio

Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

18 maggio

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

23 aprile

Voglio tornare negli Anni 90 a Mirabello Sannitico

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli