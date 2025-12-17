Presepi storici, eventi Natalizi e grandi mostre d’arte, un viaggio unico tra tradizione e cultura che illumina borghi e città

REGIONE – Il Molise si accende di cultura e tradizione in questo scorcio di fine anno, offrendo un itinerario che intreccia la devozione popolare alle grandi correnti dell’arte internazionale. Molisenews24.it ricorda che il percorso natalizio parte dal cuore di Campobasso, dove l’atrio di Palazzo San Giorgio e il Museo dei Misteri, con la storica esposizione di Giovanni Teberino – celebrano l’arte presepiale fino all’Epifania. Un’atmosfera che si ritrova intatta anche a Bagnoli del Trigno, dove la XV mostra del presepe resterà aperta fino all’11 gennaio.

Ma non è solo la tradizione a essere protagonista. A Termoli, il MACTE invita a scoprire “Scollamenti”, una riflessione sulla propria collezione curata da Caterina Riva che ci accompagnerà per tutto il prossimo anno. L’attesa è però tutta per il 20 dicembre, quando al Palazzo GIL di Campobasso si aprirà la grande mostra dedicata ai 150 anni dell’Impressionismo, un evento di ampio respiro che promette di essere il fiore all’occhiello della stagione invernale.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, 17 dicembre, a Colletorti sarà presentato il libro “La zappa e l’aratro”. un appuntamento che unisce memoria rurale e riflessione contemporanea.

MOSTRE

Fino al 6 gennaio nell’atrio di Palazzo San Giorgio a Campobasso resterà aperta l’esposizione dei presepi artigianali.

Fino al 6 gennaio la XVII mostra dei Presepi di Giovanni Teberino al Museo dei Misteri di Campobasso.

Fino all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Dal 20 dicembre 2025 al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.

GLI ALTRI EVENTI DEL 17 DICEMBRE

Alle 17 presso la Sala Consiliare del Comune di Colletorto la presentazione del libro “La zappa e l’aratro”.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

18 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.

19 dicembre

Alla Sala Fermi di Campobasso il convegno conclusivo del progetto PRIN2022 Wildebate su fauna selvatica, coesistenze e sostenibilità.

All’Archivio di Stato di Isernia la presentazione del volume “Natale: Archivi Sonori e Fonti Orali”.

20 dicembre

Al Coriolis di Ripalimosani la presentazione del volume di Gian Franco Massaro sulla donazione di sangue.

Mercatino di Natale a Casalciprano.

All’Auditorium d’Italia di Isernia Neri per caso in Natale per caso.

Alle 21 presso l’Auditorium del palazzo ex Gil di Campobasso la rassegna cantautoriale “Musiche d’autore”.

21 dicembre

Mercatino di Natale a Casalciprano.

Mercatino di vinili e CD a Vinchiaturo.

Presepe Vivente a Larino (anche il 26, 28 dicembre e 6 gennaio).

Saggio di Natale al Teatro del Loto di Ferrazzano.

Al Teatro Italo Argentino di Agnone arriva Natale in casa Cupiello.

22 dicembre

Presepe vivente a Macchiagodena.

24 dicembre

Farchia di Montefalcone del Sannio.

26 dicembre

Presepe vivente Guardialfiera.

31 dicembre

Capodanno 2025 a Termoli: “Notti Selvagge Party ’90.

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia.