Al MACTE di Termoli la mostra Scollamenti: La collezione in circolo, a cura di Caterina Riva, fino al 24 gennaio 2026
MOSTRE
Dal 5 all’8 dicembre 2025 torna in Molise il workshop “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e dall’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”.
