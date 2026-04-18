Eventi Molise del 18 aprile 2026: gli appuntamenti del giorno

Da
Marina Denegri
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Mostre, laboratori, presentazioni di libri, incontri culturali e lo spettacolo “La rosa gialla” al Teatro Risorgimento di Larino

La rosa gialla

REGIONE – Il 18 aprile porta con sé  appuntamenti che attraversano il Molise da Termoli a Larino, passando per Campobasso, Isernia, Bojano e Casalciprano. Molisenews24.it ricorda che le mostre già in corso continuano a scandire il ritmo culturale della regione: dal Castello Svevo di Termoli con l’esposizione di Michele Affatato, alle fotografie di “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza” nel Palazzo della Provincia, fino al ritorno di Molichrom e alla personale “Atlante della Materia” alla Galleria Aratro dell’Unimol.

Accanto alle esposizioni, la giornata si anima con iniziative diffuse nei borghi: la Festa di Primavera a Monacilioni, l’Assemblea Nazionale FIDAPA BPW Italy a Termoli, laboratori dedicati alla lana autoctona a Isernia, presentazioni editoriali a Casalciprano e incontri dedicati ai temi sociali a Bojano. La serata si chiude a Larino, dove il Teatro Risorgimento accende i riflettori su “La rosa gialla”, aggiungendo una nota scenica a un programma ricco e pronto a soddisfare tutti.

MOSTRE

Fino al 19 aprile il Castello Svevo di Termoli ospita la mostra di Michele Affatato

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

GLI ALTRI EVENTI DEL18 APRILE

Festa di Primavera a Monocilioni

A Termoli l’Assemblea Nazionale FIDAPA BPW Italy e il convegno “Donne che guidano il cambiamento”

Alle 16:30, presso la Sala Gialla della Provincia di Isernia, prende il via il laboratorio “100% Lana Italica – riannodare i fili di una storia”

Alle 18:00 presso Palazzo Montalbò, a Casalciprano, Charles Papa presenta il suo libro “La taverna del vicolo sbagliato”

Alle 18.30 Bojano ospita un incontro sull’accoglienza delle donne vittime di violenza

Alle 20.30 al Teatro Risorgimento di Larino va in scena “La rosa gialla”

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

19 aprile

Torna a Campobasso Campobazar, la festa del riuso

Trekking sul riconoscimento delle erbe spontanee: per informazioni e prenotazioni : 3287639268, 3334226979 e 3201818141

Alle 18 al Castello Ducale di Pescolanciano il concerto per violino e pianoforte del Duo Ilon

Alle 18 Teatro del Loto di Ferrazzano Gianluca Ferrato porta in scena “La cerimonia del messaggio”

20 aprile

Alle 18 al Circolo Sannitico di Campobasso il convegno “Il vino nelle Sacre Scritture”

Alle 20.30 al Teatro del Loto di Ferrazzano Gianluca Ferrato porta in scena “La cerimonia del messaggio”

21 aprile

A Montorio nei Frentani la 20ª edizione del Campionato regionale di potatura dell’olivo a vaso policonico

25 aprile

Fiera di Primavera a Campolieto

1 maggio

Tornoa ad Agnone il Festival Fuoco al Centro

2 maggio

Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

18 maggio

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

23 aprile

Voglio tornare negli Anni 90 a Mirabello Sannitico

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli

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