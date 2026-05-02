Eventi Molise del 2 maggio 2026: gli appuntamenti del giorno

Da
Marina Denegri
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Mostra “Atlante della Materia” a Campobasso, Fiera di Santa Maria del Molise, Sagra dell’Amatriciana e presentazione di Artemisia

sagra amatriciana Aquevive

REGIONE – Il 2 maggio in Molise si apre con un calendario fitto di appuntamenti che intrecciano arte, tradizione e cultura. Molisenews24.it ricorda che a Campobasso prosegue fino al 6 maggio la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino, ospitata alla Galleria Aratro dell’Unimol, uno degli spazi più vivaci della scena contemporanea regionale.

Nel resto del territorio, la giornata si accende con alcune delle manifestazioni più attese della primavera: a Santa Maria del Molise torna la storica Fiera 2026, tra prodotti tipici e artigianato; ad Acquevive il profumo dell’amatriciana diventa protagonista della Sagra dedicata al celebre piatto della tradizione; mentre Macchiagodena accoglie Nadia Verdile per la presentazione di Artemisia, un incontro che unisce letteratura, storia e figure femminili simbolo.

MOSTRE

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

GLI ALTRI EVENTI DEL 2 MAGGIO

Fiera di Santa Maria del Molise 2026

Borgo in allegria ad Aquevive

Nadia Verdile presenta Artemisia a Macchiagodena

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

3 maggio

Fuoco di San Vitale a Riccia

All’auditorium Santa Maria degli Angeli di Difesa Grande, a Termoli, va in scena la commedia Tre pecore viziose

4 maggio

Ale ore 18.30, al Teatro Savoia di Campobasso, Sigfrido Ranucci presenterà il suo nuovo libro, “Il Ritorno della Casta – Assalto alla Giustizia”

5 maggio

Ad Agnone la giornata conclusiva del Festival del Diritto

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

18 maggio

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

23 maggio

Festa della frittata a Montaquila

24 maggio

Festa della frittata a Montaquila

7 giugno

Irene Grandi in concerto a Campobasso

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli

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