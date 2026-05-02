Mostra “Atlante della Materia” a Campobasso, Fiera di Santa Maria del Molise, Sagra dell’Amatriciana e presentazione di Artemisia
REGIONE – Il 2 maggio in Molise si apre con un calendario fitto di appuntamenti che intrecciano arte, tradizione e cultura. Molisenews24.it ricorda che a Campobasso prosegue fino al 6 maggio la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino, ospitata alla Galleria Aratro dell’Unimol, uno degli spazi più vivaci della scena contemporanea regionale.
Nel resto del territorio, la giornata si accende con alcune delle manifestazioni più attese della primavera: a Santa Maria del Molise torna la storica Fiera 2026, tra prodotti tipici e artigianato; ad Acquevive il profumo dell’amatriciana diventa protagonista della Sagra dedicata al celebre piatto della tradizione; mentre Macchiagodena accoglie Nadia Verdile per la presentazione di Artemisia, un incontro che unisce letteratura, storia e figure femminili simbolo.
MOSTRE
Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
GLI ALTRI EVENTI DEL 2 MAGGIO
Fiera di Santa Maria del Molise 2026
Borgo in allegria ad Aquevive
Nadia Verdile presenta Artemisia a Macchiagodena
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
3 maggio
Fuoco di San Vitale a Riccia
All’auditorium Santa Maria degli Angeli di Difesa Grande, a Termoli, va in scena la commedia Tre pecore viziose
4 maggio
Ale ore 18.30, al Teatro Savoia di Campobasso, Sigfrido Ranucci presenterà il suo nuovo libro, “Il Ritorno della Casta – Assalto alla Giustizia”
5 maggio
Ad Agnone la giornata conclusiva del Festival del Diritto
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
18 maggio
Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia
23 maggio
Festa della frittata a Montaquila
24 maggio
Festa della frittata a Montaquila
7 giugno
Irene Grandi in concerto a Campobasso
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
19 agosto