Gli eventi del 1° maggio in Molise: mostre, festival, tradizioni, musica e riti popolari tra Campobasso, Agnone, Isernia, Termoli e Fossalto
REGIONE – È un 1° maggio ricchissimo di appuntamenti in Molise, tra arte contemporanea, tradizioni popolari, feste patronali, musica e riti antichi che tornano a vivere nei borghi. Una giornata che unisce cultura, comunità e identità, offrendo un ventaglio di eventi che attraversa l’intero territorio regionale.
A Campobasso prosegue fino al 6 maggio la personale Atlante della Materia di Cosetta Mastragostino alla Galleria Aratro dell’Unimol, uno degli spazi più vivaci della scena artistica molisana. Sempre nel capoluogo, la Parrocchia di San Giuseppe Artigiano ospita l’iniziativa “La Festa del Lavoro parte dai bambini”, promossa dall’Arcidiocesi di Campobasso‑Bojano: un modo diverso e comunitario di vivere il Primo Maggio, mettendo al centro i più piccoli.
Ad Agnone torna Fuoco al Centro, il festival che accende il borgo con performance, installazioni e suggestioni legate al fuoco, elemento identitario della tradizione locale. A Santa Maria del Molise si rinnova invece la Fiera del Primo Maggio, appuntamento storico che richiama visitatori da tutta la provincia. A Isernia debutta la prima edizione del Beltaine Festival, dedicato ai riti di primavera e alle atmosfere celtiche, mentre sulla costa Termoli celebra la Festa dei Lavoratori con “1° Maggio in Musica”, una giornata di concerti e iniziative aperte alla città. A Fossalto, infine, si rinnova uno dei riti più affascinanti del Molise: La Pagliara – Maje Maje, tradizione antichissima che unisce folklore, comunità e simboli propiziatori legati al ciclo della natura.
MOSTRE
Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
GLI ALTRI EVENTI DEL1 MAGGIO
Presso la Parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Campobasso “La Festa del Lavoro parte dai bambini”, promossa dall’Arcidiocesi di Campobasso-Bojano
Torna ad Agnone il Festival Fuoco al Centro
Presso la Parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Campobasso “La Festa del Lavoro parte dai bambini”, promossa dall’Arcidiocesi di Campobasso-Bojano
Fiera di Santa Maria del Molise 2026
A Isernia la prima edizione del Beltaine Festival
Termoli celebra la Festa dei Lavoratori con “1° Maggio in Musica”
La Pagliara – Maje Maje a Fossalto
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
2 maggio
Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive
Fiera di Santa Maria del Molise 2026
Nadia Verdile presenta Artemisia a Macchiagodena
3 maggio
All’auditorium Santa Maria degli Angeli di Difesa Grande, a Termoli, va in scena la commedia Tre pecore viziose
4 maggio
Ale ore 18.30, al Teatro Savoia di Campobasso, Sigfrido Ranucci presenterà il suo nuovo libro, “Il Ritorno della Casta – Assalto alla Giustizia”
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
18 maggio
Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia
23 maggio
Festa della frittata a Montaquila
24 maggio
Festa della frittata a Montaquila
7 giugno
Irene Grandi in concerto a Campobasso
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
19 agosto