Gli eventi del 1° maggio in Molise: mostre, festival, tradizioni, musica e riti popolari tra Campobasso, Agnone, Isernia, Termoli e Fossalto

REGIONE – È un 1° maggio ricchissimo di appuntamenti in Molise, tra arte contemporanea, tradizioni popolari, feste patronali, musica e riti antichi che tornano a vivere nei borghi. Una giornata che unisce cultura, comunità e identità, offrendo un ventaglio di eventi che attraversa l’intero territorio regionale.

A Campobasso prosegue fino al 6 maggio la personale Atlante della Materia di Cosetta Mastragostino alla Galleria Aratro dell’Unimol, uno degli spazi più vivaci della scena artistica molisana. Sempre nel capoluogo, la Parrocchia di San Giuseppe Artigiano ospita l’iniziativa “La Festa del Lavoro parte dai bambini”, promossa dall’Arcidiocesi di Campobasso‑Bojano: un modo diverso e comunitario di vivere il Primo Maggio, mettendo al centro i più piccoli.

Ad Agnone torna Fuoco al Centro, il festival che accende il borgo con performance, installazioni e suggestioni legate al fuoco, elemento identitario della tradizione locale. A Santa Maria del Molise si rinnova invece la Fiera del Primo Maggio, appuntamento storico che richiama visitatori da tutta la provincia. A Isernia debutta la prima edizione del Beltaine Festival, dedicato ai riti di primavera e alle atmosfere celtiche, mentre sulla costa Termoli celebra la Festa dei Lavoratori con “1° Maggio in Musica”, una giornata di concerti e iniziative aperte alla città. A Fossalto, infine, si rinnova uno dei riti più affascinanti del Molise: La Pagliara – Maje Maje, tradizione antichissima che unisce folklore, comunità e simboli propiziatori legati al ciclo della natura.

MOSTRE

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

GLI ALTRI EVENTI DEL1 MAGGIO

Presso la Parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Campobasso “La Festa del Lavoro parte dai bambini”, promossa dall’Arcidiocesi di Campobasso-Bojano

Torna ad Agnone il Festival Fuoco al Centro

Presso la Parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Campobasso “La Festa del Lavoro parte dai bambini”, promossa dall’Arcidiocesi di Campobasso-Bojano

Fiera di Santa Maria del Molise 2026

A Isernia la prima edizione del Beltaine Festival

Termoli celebra la Festa dei Lavoratori con “1° Maggio in Musica”

La Pagliara – Maje Maje a Fossalto

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

2 maggio

Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive

Fiera di Santa Maria del Molise 2026

Nadia Verdile presenta Artemisia a Macchiagodena

3 maggio

All’auditorium Santa Maria degli Angeli di Difesa Grande, a Termoli, va in scena la commedia Tre pecore viziose

4 maggio

Ale ore 18.30, al Teatro Savoia di Campobasso, Sigfrido Ranucci presenterà il suo nuovo libro, “Il Ritorno della Casta – Assalto alla Giustizia”

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

18 maggio

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

23 maggio

Festa della frittata a Montaquila

24 maggio

Festa della frittata a Montaquila

7 giugno

Irene Grandi in concerto a Campobasso

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli