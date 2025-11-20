Mostre, presentazioni e rassegne a Campobasso e Termoli: arte, riflessione e cultura protagoniste di giovedì 20 novembre

REGIONE – Campobasso e Termoli si vestono d’arte e cultura giovedì 20 novembre, con un ricco calendario di appuntamenti che intreccia riflessione, creatività e narrazione. Molisenews24.it ricorda che oggi alle 16.30 si inaugura presso Palazzo San Giorgio la mostra “Com’eri vestita?”, un’esposizione potente e simbolica che affronta il tema della violenza di genere attraverso abiti e testimonianze. A Termoli, il MACTE ospita fino al 24 gennaio 2026 “Scollamenti: La collezione in circolo”, a cura di Caterina Riva, un percorso che mette in dialogo opere e visioni contemporanee. Sempre a Campobasso, al Circolo Sannitico, la scrittrice Brunella Schisa presenta “La più bella: La versione di Elena”, rilettura moderna e intensa del mito classico. Infine, prende il via la rassegna “A Mile in My Shoes”, che fino al 5 dicembre proporrà mostre, seminari e concerti dedicati all’empatia, al cammino e alla narrazione personale

MOSTRE

Fino al 27 novembre (inaugurazione oggi alle 16.30) presso Palazzo San Giorgio a Campobasso, sarà inaugurata la mostra “Com’eri vestita?.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Dal 5 all’8 dicembre 2025 torna in Molise il workshop “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e dall’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 20 NOVEMBRE

Al Circolo Sannitico di Campobasso Brunella Schisa presenta “La più bella: La versione di Elena”.

A Campobasso pernde il via la rassegna “A Mile in My Shoes” con mostre, seminari e concerti (fino al 5 dicembre).

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

21 novembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia omaggio a Ennio Morricone.

22 novembre

Cantine Campopetresi a Campodipietra.

23 novembre

Campobazar, mercatino dell’usato a Campobasso.

Al Caffè Letterario di Acquaviva Collecroce, Nicola Gliosca presenta tre nuove opere.

Sagra della polenta a Macchiagodena.

Castagne e vino novello a Mafalda.

Alle ore 17.30, nella sala convegni del Coriolis di Ripalimosani, si terrà “Te la sei cercata”, un evento di sensibilizzazione in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Alle 18 al Teatro Flavio Bucci di Casacalenda va in scena la commedia “Miseria e nobiltà”.

25 novembre

Per la Giornata internazionale sulla violenza contro le donne all’Auditorim di Termoli va in scena l’evento “Sulle tracce delle storia”.

27 novembre

Fetsival della Filosofia al palazzo ex Gil di Campobasso (fino al 29).

29 novembre

Gli Chef del Borgo accendono Termoli: sapori locali e vini d’autore.

All’Auditorium d’Italia di Isernia il musical “E se Dio vuole”.

30 novembre

A Campolieto un convegno (con degustazioni) sull’olio.

6 dicembre

Duronia celebra la Notte di San Nicola.

“Accende il Natale” a Capracotta (anche il 7)

7 dicembre

Panunto a Roccavivara.

Nada in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia.

8 dicembre

Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.

18 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.

20 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Nayale per caso.

Gennaio 2026

Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.