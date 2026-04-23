Mostre a Campobasso, Molichrom, Giornate della Primavera Santacrocese, Festività di San Giorgio e tappa di “Voglio tornare negli Anni ’90″

REGIONE – Il 23 aprile si apre in Molise con un’agenda fitta di appuntamenti culturali e tradizionali che animano Campobasso e il territorio. Molisenews24.it ricorda che nel capoluogo prosegue la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”, visitabile fino al 30 aprile nell’atrio del Palazzo della Provincia di via Roma 47, mentre torna anche Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade, che fino al 30 aprile porta in città autori, visioni e linguaggi contemporanei. All’Unimol, alla Galleria Aratro, resta aperta fino al 6 maggio la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino.

Fuori Campobasso, Santa Croce di Magliano inaugura le Giornate della Primavera Santacrocese, in programma fino al 26 aprile, mentre nel capoluogo proseguono le Festività di San Giorgio, che accompagneranno la città fino al 25. A Mirabello Sannitico, invece, arriva la tappa di “Voglio tornare negli Anni ’90”, appuntamento dedicato alla musica e alla nostalgia di una generazione.

MOSTRE

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

GLI ALTRI EVENTI DEL 23 APRILE

A Santa Croce di Magliano tornano le Giornate della Primavera Santacrocese (fino al 26)

Festività di San Giorgio a Campobasso (fino al 25 aprile)

Voglio tornare negli Anni 90 fa tappa a Mirabello Sannitico

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

24 aprile

A Campobasso la presentazione del libro “Canti e inni religiosi di San Giovanni in Galdo” del M° Messore.

A Ururi l’evento “L’ultimo volo” di Ivano Ceribelli: storia vera di un pilota italiano della Seconda guerra mondiale

Alle 18.15 a Frosolone, presso i locali dell’ex Municipio, incontro con Mauro Gioielli sulla Madonna Incoronata e i culti delle Vergini arboree in Molise

Festa in onore di Santa Maria Incoronata a Macchiagodena

25 aprile

Trekking tra gli Abeti Soprani a Pescopennataro: per info contattare i numeri 3663626547 e 3287639298

Fiera di Primavera a Campolieto

Festa Medievale a Campomarino

Solennità della Madonna Incoronata a Duronia

26 aprile

Alla scoperta di Monte Capraro Capracotta: per info contattare i numeri 3663626547 e 3287639298

Il Rotary Club di Agnone organizza “Note di Speranza – L’organo a canne della Chiesa dell’Annunziata”,

28 aprile

Alle 18.30 al Circolo Sannitico di Campobasso incontro con Ivan Cotroneo

1 maggio

Torna ad Agnone il Festival Fuoco al Centro

Termoli celebra la Festa dei Lavoratori con “1° Maggio in Musica”

La Pagliara – Maje Maje a Fossalto

2 maggio

Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

18 maggio

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

23 maggio

Festa della frittata a Montaquila

24 maggio

Festa della frittata a Montaquila

7 giugno

Irene Grandi in concerto a Campobasso

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli