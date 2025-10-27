Al MACTE di Termoli, “Scollamenti” celebra i 70 anni del Premio; al Teatro del Loto di Ferrazzano in scena “Sette bambine ebree”

REGIONE – Per lunedì 27 ottobre Molisenews24.it ricorda la mostra “Scollamenti: La collezione in circolo”, allestita presso il MACTE di Termoli. La mostra non solo celebra i 70 anni del Premio Termoli, ma mette in luce la forza e la vitalità dei linguaggi dell’arte attraverso le opere di 20 artisti e artiste, da figure iconiche come Carla Accardi e Mario Schifano, fino a percorsi meno noti ma preziosi come quelli di Riccardo Lumaca, Tomaso Binga, Carlo Carchietti o LeoNilde Carabba. Al Tetaro del Loto di Ferrazzano va in scena lo spettacolo “Sette bambine ebree”

MOSTRE

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

GLI ALTRI EVENTI DEL 23 OTTOBRE

A Termoli la diciannovesima tappa del roadshow “Facciamo semplice l’Italia. Parola ai territori” con il Ministro Zangrillo.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

24 ottobre

A Termoli convegno sulla mensa scolastica e il paesaggio.

OktoberFest a Ferrazzano.

25 ottobre

Borgo contadino a Campobasso.

Ale 18.30, il Teatro Savoia di Campobasso ospiterà il concerto “Grandi Compositrici”, un omaggio al genio femminile nella storia della musica, interpretato da due artisti di fama mondiale: la violoncellista Natalie Clein e il pianista Cédric Pescia.

Alle 21 all’Auditorum del palazzo ex Gil a Campobasso omaggio alla musica di Fabrizio De André.

OktoberFest a Ferrazzano.

Cantine Cerecepiccolesi a Cercepiccola.

Alle 21 al Palazzo Marchesale di Ripamolisani “Il Paese mancato”, omaggio a Pier Paolo Pasolini.

26 ottobre

Raccolta delle castagne e grigliata wild a Campitello Matese: per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3485921343.

Dalle 15 Caccia al tesoro investigativa “Il caso del leone scomparso” a Vinchiaturo.

Una domenica d’autunno a Ripamolisani.

Ultimo giorno d OktoberFest a Ferrazzano.

Alla sala del Circolo Sannitico a Campobasso il FAI presenta “Sulle orme del Re Bove-Le Chiese che raccontano una leggenda”.

31 ottobre

Halloween 2025: i principali appuntamenti in Regione.

Cantine DiVine a Guardiaregia (fino al 2).

1 novembre

Gianmarco Carroccia canta Battisti all’Auditorium d’Italia di Isernia.

2 novembre

Sapor d na vota a Spinete.

23 novembre

Sagra della polenta a Macchiagodena.

8 dicembre

Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.