Arte a Campobasso con Cosetta Mastragostino, tradizione con il Fuoco di San Vitale a Riccia e teatro a Termoli con “Tre pecore viziose”

REGIONE – Domenica 3 maggio a Campobasso e dintorni si apre nel segno dell’arte, della tradizione e del teatro popolare. Molisenews24.it ricorda che alla Galleria Aratro dell’Unimol prosegue fino al 6 maggio la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino, un percorso che intreccia ricerca visiva e sensibilità contemporanea.

Nel resto della regione, la giornata si accende con atmosfere completamente diverse: a Riccia torna il suggestivo Fuoco di San Vitale, rito identitario che unisce comunità e memoria collettiva; mentre a Termoli, all’auditorium Santa Maria degli Angeli di Difesa Grande, il palcoscenico si apre al sorriso con la commedia “Tre pecore viziose”, appuntamento leggero e popolare che chiude il quadro di un 3 maggio ricco di sfumature.

MOSTRE

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

GLI ALTRI EVENTI DEL 3 MAGGIO

Fuoco di San Vitale a Riccia

All’auditorium Santa Maria degli Angeli di Difesa Grande, a Termoli, va in scena la commedia Tre pecore viziose

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

4 maggio

Ale ore 18.30, al Teatro Savoia di Campobasso, Sigfrido Ranucci presenterà il suo nuovo libro, “Il Ritorno della Casta – Assalto alla Giustizia”

5 maggio

Ad Agnone la giornata conclusiva del Festival del Diritto

9 maggio

Alle 18:00, la Fondazione Molise Cultura a Campobasso ospiterà la presentazione del volume “I cento anni del teatro Savoia e la storia di un musicista” di Giuseppe Tabasso,

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

18 maggio

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

23 maggio

Festa della frittata a Montaquila

24 maggio

Festa della frittata a Montaquila

7 giugno

Irene Grandi in concerto a Campobasso

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli