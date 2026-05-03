Arte a Campobasso con Cosetta Mastragostino, tradizione con il Fuoco di San Vitale a Riccia e teatro a Termoli con “Tre pecore viziose”
REGIONE – Domenica 3 maggio a Campobasso e dintorni si apre nel segno dell’arte, della tradizione e del teatro popolare. Molisenews24.it ricorda che alla Galleria Aratro dell’Unimol prosegue fino al 6 maggio la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino, un percorso che intreccia ricerca visiva e sensibilità contemporanea.
Nel resto della regione, la giornata si accende con atmosfere completamente diverse: a Riccia torna il suggestivo Fuoco di San Vitale, rito identitario che unisce comunità e memoria collettiva; mentre a Termoli, all’auditorium Santa Maria degli Angeli di Difesa Grande, il palcoscenico si apre al sorriso con la commedia “Tre pecore viziose”, appuntamento leggero e popolare che chiude il quadro di un 3 maggio ricco di sfumature.
MOSTRE
Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
GLI ALTRI EVENTI DEL 3 MAGGIO
Fuoco di San Vitale a Riccia
All’auditorium Santa Maria degli Angeli di Difesa Grande, a Termoli, va in scena la commedia Tre pecore viziose
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
4 maggio
Ale ore 18.30, al Teatro Savoia di Campobasso, Sigfrido Ranucci presenterà il suo nuovo libro, “Il Ritorno della Casta – Assalto alla Giustizia”
5 maggio
Ad Agnone la giornata conclusiva del Festival del Diritto
9 maggio
Alle 18:00, la Fondazione Molise Cultura a Campobasso ospiterà la presentazione del volume “I cento anni del teatro Savoia e la storia di un musicista” di Giuseppe Tabasso,
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
18 maggio
Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia
23 maggio
Festa della frittata a Montaquila
24 maggio
Festa della frittata a Montaquila
7 giugno
Irene Grandi in concerto a Campobasso
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
19 agosto