Mostre, concerti, tradizioni popolari, teatro e incontri culturali tra Campobasso, Isernia e i borghi della regione

REGIONE – La giornata del 31 gennaio in Molise si presenta come un piccolo viaggio attraverso cultura, tradizioni, musica e spettacolo, con un calendario fitto che anima Campobasso, Isernia e tanti centri della provincia. È uno di quei giorni in cui la regione mostra tutte le sue sfumature: dall’arte che racconta la storia, ai riti popolari che scaldano l’inverno, fino agli appuntamenti musicali e teatrali che portano sul territorio artisti, compagnie e progetti di grande valore.

Molisenews24.it ricorda che le mostre in corso offrono un percorso che attraversa epoche e linguaggi diversi: dalle fotografie di Toni Frissell dedicate ai Tuskegee Airmen, alla narrazione visiva di De Fabula narratur, fino alla grande esposizione sull’Impressionismo ospitata al Palazzo GIL. Parallelamente, il territorio si anima con incontri formativi, celebrazioni religiose, spettacoli teatrali e concerti che arricchiscono l’offerta culturale del giorno.

Tra instore musicali, riti del fuoco, feste patronali e palcoscenici che si accendono in tutta la regione, il 31 gennaio diventa così un mosaico di iniziative capace di coinvolgere pubblici diversi e di trasformare un giorno d’inverno in un’occasione per scoprire, partecipare e vivere il Molise in tutte le sue forme.

MOSTRE

Prosegue fino al 1 febbraio (orario 18-20), al Circolo Sannitico di Campobasso, la mostra fotografica dedicata a Toni Frissell e ai Tuskegee Airmen

Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

GLI ALTRI EVENTI DEL 31 GENNAIO

Presso ala conferenze “Tonino Bussone” del CONI Molise a Campobasso il Corso Teorico-pratico su “Il Cerimoniale nelle Istituzioni sportive e Civili”

L’instore Tour di Fabrizio Moro fa tappa a Campobasso

I Fuochi di Sant’Antonio a Torella del Sannio

Il Fuoco a Casacalenda

Festività di San Giovanni Bosco a Ferrazzano

Letture in maschera presso la Biblioteca Comunale di Vinchiaturo

Al METE di San Giuliano di Puglia va in scena “Questa sera…il varietà”

Alll’Auditorium Ex Gil di Campobasso arriva il concerto “I compositori nei campi di concentramento”, protagonista il Doré Quartet

Abba Dream tribute all’Auditorium d’Italia di isernia

Al Teatro Argentino di Agnone va in scena “Romeo e Giulietta. L’amore é saltimbanco”

Alle 21 al Teatro Fulvio di Guglionesi andrà in scena “A lo stesso punto, però a n’ata parte”

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia

3 febbraio

Alle ore 17, la Biblioteca Comunale “G. Perrotta” di Corso Fratelli Brigida 88 ospiterà la presentazione del libro “Un italiano a Praga, cronache e storie” di Enzo Mancini.

5 febbraio

Dire Straits over Gold in concerto a Campobasso

14 febbraio

Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)

Carnevale a Ripamolisani

Michela Borgia porta il più grande tributo a Mina a Isernia

15 febbraio

Sagra del raviolo scapolese a Scapoli

Festa di Carnevale a Gildone

“La fisica che ci piace” con Vincenzo Schettini all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli