Scopri gli eventi in Molise di oggi: sagre, mostre, appuntamenti culturali e attività all’aperto. Ecco cosa fare domenica 31 maggio 2026
REGIONE – Una domenica, quella del 31 maggio 2026, ricca di appuntamenti anima il Molise tra costa, borghi e capoluogo. Molisenews24. it ricorda le iniziative dedicate ai motori agli eventi culturali, dalle sagre alle mostre d’arte, fino alle attività all’aria aperta: ecco tutto ciò che puoi fare oggi in regione.
GLI EVENTI DEL 31 MAGGIO
Motori, musica e intrattenimento
3° Tuning Festival – Petacciato Marina
Ultimo giorno per la manifestazione dedicata al mondo dei motori e delle personalizzazioni. In programma esposizioni, gare di car audio, area food e musica non‑stop.
Per approfondire: Tuning Festival Molise.
Beer Summer Fest & Summer Party – Cercemaggiore
Stand gastronomici attivi tutto il giorno e DJ set serale con il party “Domenica Sottosopra”.
Tradizioni, sagre e feste religiose
Festa di Maria SS. dell’Incoronata e Sagra della Trippa – San Giovanni in Galdo
Celebrazioni religiose e degustazione della tradizionale trippa locale.
Per approfondire: sagre in Molise.
Country Night – Castropignano
Serata country nell’ambito dei festeggiamenti per la Madonna delle Grazie.
Festeggiamenti per San Nicola – Colle d’Anchise
Proseguono gli appuntamenti religiosi e civili dedicati al Santo patrono.
Festival dei Misteri – Campobasso
Giornata clou con eventi collaterali e l’annuncio ufficiale della Donzella 2026, Rebecca Setaro.
Mostre d’arte e cultura nei borghi
Mostra “Andrea Di Capua Duca di Termoli” – Termoli
Ultimo giorno al Castello Svevo, aperta dalle 10:00 alle 20:30. Ingresso gratuito.
Per approfondire: mostre a Termoli.
Mostra Fotografica “Ammónde e Abbàsce” – Termoli
Penultimo giorno alla Casa Museo Stephanus.
Mostra Collettiva “Humus” – Civitacampomarano (CB)
Collettiva d’arte contemporanea (Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. ) al Castello Angioino, visitabile fino al 22 settembre.
Mostra “I Misteri continuano in Regione” – Campobasso
Esposizione al Palazzo GIL dedicata agli 80 anni del maestro d’Attellis e agli Ingegni del Di Zinno (fino all’8 giugno).
Tappa del Premio Strega – Campobasso
Debutto degli appuntamenti letterari del premio presso Palazzo GIL.
Vino e ambiente
Ultimo giorno per visite in vigna e degustazioni nelle cantine aderenti al Movimento Turismo del Vino.
Passeggiata Ecologica – Campobasso
Attività di sensibilizzazione e pulizia delle aree verdi, partenza alle 10:30 presso il Bar l’Incontro
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
1 giugno
RUVART 2026 trasforma il centro storico di Matrice in un percorso immersivo tra street art, musica, danza, installazioni, mostre e spettacoli
Enrico Nigiotti in concerto a Guglionesi
2 giugno
Colletorto – Infiorata a tecnica mista e infiorata itinerante all’uncinetto, dalle 17.30 alle 20.30
7 giugno
Campobasso – Corpus Domini: la Processione dei Misteri
Irene Grandi in concerto a Campobasso
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
19 agosto
Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso