Eventi in Molise il 31 maggio 2026: sagre, fetse, mostre e altri appuntamenti

Da
Marina Denegri
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Scopri gli eventi in Molise di oggi: sagre, mostre, appuntamenti culturali e attività all’aperto. Ecco cosa fare domenica 31 maggio 2026

cantine aperte molise

REGIONE  – Una domenica, quella del 31 maggio 2026, ricca di appuntamenti anima il Molise tra costa, borghi e capoluogo. Molisenews24. it ricorda le iniziative dedicate ai motori agli eventi culturali, dalle sagre alle mostre d’arte, fino alle attività all’aria aperta: ecco tutto ciò che puoi fare oggi in regione.

GLI EVENTI DEL 31 MAGGIO

Motori, musica e intrattenimento

3° Tuning Festival – Petacciato Marina

Ultimo giorno per la manifestazione dedicata al mondo dei motori e delle personalizzazioni. In programma esposizioni, gare di car audio, area food e musica non‑stop.
Per approfondire: Tuning Festival Molise.

Beer Summer Fest & Summer Party – Cercemaggiore

Stand gastronomici attivi tutto il giorno e DJ set serale con il party “Domenica Sottosopra”.

Tradizioni, sagre e feste religiose

Festa di Maria SS. dell’Incoronata e Sagra della Trippa – San Giovanni in Galdo
Celebrazioni religiose e degustazione della tradizionale trippa locale.
Per approfondire: sagre in Molise.

Country Night – Castropignano

Serata country nell’ambito dei festeggiamenti per la Madonna delle Grazie.

Festeggiamenti per San Nicola – Colle d’Anchise

Proseguono gli appuntamenti religiosi e civili dedicati al Santo patrono.

Festival dei Misteri – Campobasso

Giornata clou con eventi collaterali e l’annuncio ufficiale della Donzella 2026, Rebecca Setaro.

Mostre d’arte e cultura nei borghi

Mostra “Andrea Di Capua Duca di Termoli” – Termoli

Ultimo giorno al Castello Svevo, aperta dalle 10:00 alle 20:30. Ingresso gratuito.
Per approfondire: mostre a Termoli.

Mostra Fotografica “Ammónde e Abbàsce”Termoli

Penultimo giorno alla Casa Museo Stephanus.

Mostra Collettiva “Humus” – Civitacampomarano (CB)

Collettiva d’arte contemporanea (Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. ) al Castello Angioino, visitabile fino al 22 settembre.

Mostra “I Misteri continuano in Regione” – Campobasso

Esposizione al Palazzo GIL dedicata agli 80 anni del maestro d’Attellis e agli Ingegni del Di Zinno (fino all’8 giugno).

Tappa del Premio Strega – Campobasso

Debutto degli appuntamenti letterari del premio presso Palazzo GIL.

Vino e ambiente

Cantine Aperte 2026 – Molise

Ultimo giorno per visite in vigna e degustazioni nelle cantine aderenti al Movimento Turismo del Vino.

Passeggiata Ecologica – Campobasso

Attività di sensibilizzazione e pulizia delle aree verdi, partenza alle 10:30 presso il Bar l’Incontro

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

1 giugno

RUVART 2026 trasforma il centro storico di Matrice in un percorso immersivo tra street art, musica, danza, installazioni, mostre e spettacoli

Enrico Nigiotti in concerto a Guglionesi

2 giugno

Colletorto – Infiorata a tecnica mista e infiorata itinerante all’uncinetto, dalle 17.30 alle 20.30

7 giugno

Campobasso – Corpus Domini: la Processione dei Misteri

Irene Grandi in concerto a Campobasso

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso

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