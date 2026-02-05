Mostre, webinar, corsi creativi e musica live: ecco gli eventi del 5 febbraio in Molise, tra Campobasso e Termoli, da non perdere oggi
REGIONE – La giornata di oggi, giovedì 5 febbraio, in Molise è ricca di appuntamenti culturali e iniziative da non perdere. Molisenews24.it ricorda che a Campobasso proseguono tre importanti mostre: I Grant You Refuge al Circolo Sannitico, De Fabula narratur nell’Atrio della Provincia e la grande esposizione dedicata ai 150 anni dell’Impressionismo al Palazzo GIL.
Non mancano gli eventi formativi e creativi: Poste Italiane propone due webinar gratuiti sulla gestione del credito, mentre a Termoli prende il via il corso gratuito di fumetto base per ragazzi dagli 11 ai 21 anni.
La giornata si chiude in musica con il concerto dei Dire Straits Over Gold a Campobasso, un’occasione per gli appassionati di rivivere le atmosfere della storica band britannica.
MOSTRE
Fino al 17 febbraio 2026, il Circolo Sannitico di Campobasso ospita la mostra fotografica I Grant You Refuge
Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
GLI ALTRI EVENTI DEL 5 FEBBRAIO
Poste Italiane propone due webinar gratuiti sulla gestione del credito
A Termoli parte il corso gratuito di fumetto base per ragazzi 11–21 anni
Dire Straits over Gold in concerto a Campobasso
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
6 febbraio
Alle ore 15:30, presso la sede degli Enti in Contrada Colle delle Api, nella Zona Industriale di Campobasso, cerimonia di consegna di premi e borse di studio ai giovani molisani
7 febbraio
Ciaspolata sotto le stelle a Capracotta con apericena in baita. Per informazioni contattare i numeri 3287639268, 3334226979 e 3201818141
Ad Agnone partono i corsi gratuiti Molidig: IA, cybersecurity, social media e competenze digitali per giovani, cittadini e imprese
Carnevale Cercese a Cercemaggiore
Il Diavolo di Tufara
Alle 18.30 all’Auditorium Ex Gil di Campobasso Roberta Invernizzi in concerto con l”Ensemble Barocco di Napoli
8 febbraio
Carnevale a Vinchiaturo
14 febbraio
Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)
Mascherata 2026 a Ripamolisani
Carnevale dei bambini a Mirabello Sannitico
GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno
Michela Borgia porta il più grande tributo a Mina a Isernia
15 febbraio
Sagra del raviolo scapolese a Scapoli
Festa di Carnevale a Gildone
GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno
“La fisica che ci piace” con Vincenzo Schettini all’Auditorium d’Italia di Isernia
17 febbraio
Carnevale di Tufara
21 febbraio
Torna la magia del Carnevale di Trivento
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
1 agosto
Caparezza in concerto a Campoobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto
Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli