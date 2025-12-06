Il 6 dicembre in Molise arte, cultura e tradizione: concorso di pittura, workshop fotografico, mostre e feste di Natale
REGIONE – Oggi, sabato 6 dicembre, il Molise si anima di cultura e tradizione in questa giornata di dicembre. Molisenews24.it ricorda che al Circolo Sannitico di Campobasso prende vita il Concorso di pittura estemporanea “Odio, Amore e Pace”, mentre fino all’8 dicembre prosegue il workshop fotografico “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro “Vivian Maier” e dall’associazione “Sei Torri Tommaso Brasiliano”. A Termoli, il MACTE ospita fino al 24 gennaio la mostra “Scollamenti: La collezione in circolo”, curata da Caterina Riva.
La giornata offre anche altri appuntamenti: alle 10.30 ad Agnone, a Palazzo San Francesco, si svolge il convegno “Rete di fuochi”. A Campobasso, presso la biblioteca Padre Dionisio Piccirilli, Roberta Muzio presenta “Quattro novelle” accompagnata da letture e musica sacra rinascimentale.
Intanto, la magia del Natale illumina Bojano, Duronia celebra la Notte di San Nicola, e sempre ad Agnone torna la Festa dei Fuochi Rituali con la partecipazione di 26 Comuni. A Capracotta si accende il Natale con iniziative dedicate alla comunità, mentre a Frosolone il borgo si veste di atmosfere festive lungo le sue vie.
MOSTRE
Al Circolo Sannitico di Campobasso il Concorso di pittura estemporanea Odio, Amore e pace
Fino all’8 dicembre 2025 torna in Molise il workshop “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e dall’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”.
Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.
GLI ALTRI EVENTI DEL 6 DICEMBRE
Alle 10.30 a Palazzo San Francesco ad Agnone il convegno “Rete di fuochi”.
Alla biblioteca Padre Dionisio Piccirilli di Campobasso Roberta Muzio presenta “Quattro novelle” con letture e musica sacra rinascimentale.
La magia del Natale arriva a Bojano.
Duronia celebra la Notte di San Nicola.
Agnone ospita la quarta edizione della Festa dei Fuochi Rituali con 26 Comuni partecipanti.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
Alle 17.30 presentazione del Calendario dei Misteri a Campobasso.
Alle 18.30 nella suggestiva cornice della chiesa di San Pietro in Vincoli, a Santa Maria del Molise, torna per la terza edizione consecutiva il concerto del pianista Simone Sala,
I Fuochi dell’Immacolata verso Betlemme a Montenero di Bisaccia.
Il sabato del villaggio..e anche la domenica a Castropignano.
Luci al Borgo a Trivento.
Accende il Natale” a Capracotta
Per le vie del borgo a Frosolone
Firefolk Festival ad Agnone
Panunto a Roccavivara.
Nada in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia.
All’Auditorium di Termoli concerto del Duo Artemis, con Francesco Di Giacinto e Barbara Leandro.
8 dicembre
Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.
La Strana Coppia di Neil Simon al Teatro Savoia di Campobasso.
18 dicembre
All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.
20 dicembre
Mercatino di Natale a Casalciprano.
All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Natale per caso.
21 dicembre
Mercatino di Natale a Casalciprano.
Gennaio 2026
Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.