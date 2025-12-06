Il 6 dicembre in Molise arte, cultura e tradizione: concorso di pittura, workshop fotografico, mostre e feste di Natale



REGIONE – Oggi, sabato 6 dicembre, il Molise si anima di cultura e tradizione in questa giornata di dicembre. Molisenews24.it ricorda che al Circolo Sannitico di Campobasso prende vita il Concorso di pittura estemporanea “Odio, Amore e Pace”, mentre fino all’8 dicembre prosegue il workshop fotografico “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro “Vivian Maier” e dall’associazione “Sei Torri Tommaso Brasiliano”. A Termoli, il MACTE ospita fino al 24 gennaio la mostra “Scollamenti: La collezione in circolo”, curata da Caterina Riva.

La giornata offre anche altri appuntamenti: alle 10.30 ad Agnone, a Palazzo San Francesco, si svolge il convegno “Rete di fuochi”. A Campobasso, presso la biblioteca Padre Dionisio Piccirilli, Roberta Muzio presenta “Quattro novelle” accompagnata da letture e musica sacra rinascimentale.

Intanto, la magia del Natale illumina Bojano, Duronia celebra la Notte di San Nicola, e sempre ad Agnone torna la Festa dei Fuochi Rituali con la partecipazione di 26 Comuni. A Capracotta si accende il Natale con iniziative dedicate alla comunità, mentre a Frosolone il borgo si veste di atmosfere festive lungo le sue vie.

MOSTRE

Al Circolo Sannitico di Campobasso il Concorso di pittura estemporanea Odio, Amore e pace

Fino all’8 dicembre 2025 torna in Molise il workshop “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e dall’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

GLI ALTRI EVENTI DEL 6 DICEMBRE

Alle 10.30 a Palazzo San Francesco ad Agnone il convegno “Rete di fuochi”.

Alla biblioteca Padre Dionisio Piccirilli di Campobasso Roberta Muzio presenta “Quattro novelle” con letture e musica sacra rinascimentale.

La magia del Natale arriva a Bojano.

Duronia celebra la Notte di San Nicola.

Agnone ospita la quarta edizione della Festa dei Fuochi Rituali con 26 Comuni partecipanti.

“Accende il Natale” a Capracotta.

Per le vie del borgo a Frosolone.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

Alle 17.30 presentazione del Calendario dei Misteri a Campobasso.

Alle 18.30 nella suggestiva cornice della chiesa di San Pietro in Vincoli, a Santa Maria del Molise, torna per la terza edizione consecutiva il concerto del pianista Simone Sala,

I Fuochi dell’Immacolata verso Betlemme a Montenero di Bisaccia.

Il sabato del villaggio..e anche la domenica a Castropignano.

Luci al Borgo a Trivento.

Accende il Natale” a Capracotta

Per le vie del borgo a Frosolone

Firefolk Festival ad Agnone

Panunto a Roccavivara.

Nada in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia.

All’Auditorium di Termoli concerto del Duo Artemis, con Francesco Di Giacinto e Barbara Leandro.

Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.

8 dicembre

Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.

La Strana Coppia di Neil Simon al Teatro Savoia di Campobasso.

18 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.

20 dicembre

Mercatino di Natale a Casalciprano.

All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Natale per caso.

21 dicembre

Mercatino di Natale a Casalciprano.

Gennaio 2026

Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.