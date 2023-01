Campobasso e Termoli in festa per l’arrivo della simpatica vecchina; a Riccia l’etno concerto “Il Tratturo”

REGIONE – Venerdì 6 gennaio 2023 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

XII edizione della “Mostra del Presepe” a Bagnoli sul Trigno: fino all’8 gennaio tutti i giorni dalle 16 alle 19.30 e nei festivi anche la mattina).

Resterà aperta fino al 9 gennaio (9.30-12.30 e 15.30-19), a Campomarino, nella splendida cornice di Palazzo Norante, la mostra “L’Ucraina e la Russia. L’arte per la pace”.

Fino al 15 gennaio 2023 si svolgerà a Frosolone presso Villa Artemide, sede dell’Esposizione Permanente Internazionale del Coltello d’Arte e parte del ciclo Teseide, la mostra in omaggio a Giovanni Cinelli

Fino al 29 gennaio 2023 Renato Leotta è protagonista al MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli della mostra personale La soglia (poesia, poesia, poesia).

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL 6 GENNAIO

Proseguono gli appuntamenti del programma degli appuntamenti realizzato dal Comune di Campobasso per “Gennaio in Città”. Prosegue al Circolo Sannitico, “Un Fiume di Abbracci”: collettiva di pittura, letture e monologhi, esibizioni musicali e canore, danza ed interventi culturali.

Prosegue a Campomarino il calendario degli eventi natalizi, con una serie di iniziative che spaziano dagli eventi culturali all’animazione per bambini, dalla valorizzazione delle tipicità locali alle classiche manifestazioni natalizie.

Fino a fine gennaio eventi per “Natale a Termoli”. Dai classici appuntamenti del Natale ad avvenimenti che intratterranno tutti coloro che sceglieranno le vie di Termoli per assaporare il clima del Natale: il programma completo.

Per la gioia di bambini e famiglie, torna la “Befana tra i bambini”, in collaborazione con i Vigili del fuoco, in Piazza Vittorio Emanuele II, alle ore 10.30: il programma.

Festa della Befana a Termoli: alle 11,30 l’allegra nonnina si calerà dalla scuola Principe di Piemonte regalando caramelle e dolciumi a tutti i bambini.

Alle 21 Il Tratturo, etno concerto dell’Epifania nella Chiesa dell’Annunziata di Riccia.

I PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

7 gennaio

Luna Piena su Monte Campo: trekking notturno con brindisi in vetta – ore 20.00, Capracotta (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org. Il programma completo delle escursioni.

8 gennaio

Sentiero delle Fate: trekking alla Fonte dei Palombi con pic-nic – ore 10.00, Gallo Matese (CE). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

13 gennaio

Alle ore 10.00 a.m., presso lo storico teatro “Savoia” di Campobasso, il gruppo teatrale composto da Avvocati del Foro di Campobasso porta in scena, anche per le scuole del Capoluogo, lo spettacolo teatrale dal titolo “Processo alle favole”.

16 gennaio

Alle ore 10.00 a.m., presso lo storico teatro “Savoia” di Campobasso, il gruppo teatrale composto da Avvocati del Foro di Campobasso porta in scena, anche per le scuole del Capoluogo, lo spettacolo teatrale dal titolo “Processo alle favole”.

23 gennaio

Alle ore 10.00 a.m., presso lo storico teatro “Savoia” di Campobasso, il gruppo teatrale composto da Avvocati del Foro di Campobasso porta in scena, anche per le scuole del Capoluogo, lo spettacolo teatrale dal titolo “Processo alle favole”.