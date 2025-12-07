Domenica 7 dicembre in Molise tra mostre, concerti e tradizioni natalizie: cultura, musica e borghi illuminati

REGIONE – Molisenews24.it ricorda che il 7 dicembre porta con sé un ricco calendario di appuntamenti che intrecciano arte, musica, tradizione e spiritualità, trasformando il Molise in un palcoscenico diffuso. Dalle mostre di fotografia e arte contemporanea alle celebrazioni popolari, dalle luminarie nei borghi ai concerti nei teatri e nelle chiese, ogni luogo diventa occasione di incontro e festa.

La giornata si apre con presentazioni culturali a Campobasso e prosegue con concerti di grande suggestione, come quello del pianista Simone Sala a Santa Maria del Molise, o il Duo Artemis a Termoli. Non mancano i grandi nomi: Nada si esibisce all’Auditorium d’Italia di Isernia, mentre al Teatro Savoia di Campobasso il duo Kainrath-Carroccia porta in scena Grieg, Franck e un inedito.

Accanto alla musica, i borghi si illuminano con iniziative come Luci al Borgo a Trivento, Accende il Natale a Capracotta, Per le vie del borgo a Frosolone e il Firefolk Festival ad Agnone. Tradizione e comunità si ritrovano nei fuochi dell’Immacolata a Montenero di Bisaccia e nella XV Mostra del Presepe a Bagnoli del Trigno.

MOSTRE

Fino all’8 dicembre 2025 torna in Molise il workshop “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e dall’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Fino all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.

GLI ALTRI EVENTI DEL 7 DICEMBRE

Alle 17.30 presentazione del Calendario dei Misteri a Campobasso.

Alle 18.30 nella suggestiva cornice della chiesa di San Pietro in Vincoli, a Santa Maria del Molise, torna per la terza edizione consecutiva il concerto del pianista Simone Sala.

I Fuochi dell’Immacolata verso Betlemme a Montenero di Bisaccia.

Il sabato del villaggio..e anche la domenica a Castropignano.

Luci al Borgo a Trivento.

Accende il Natale” a Capracotta.

Per le vie del borgo a Frosolone.

Firefolk Festival ad Agnone.

Panunto a Roccavivara.

Trivento celebra il Natale con “Luci al Borgo”: luminarie, mostre, musica e l’albero ad uncinetto.

Al Teatro Flavio Bucci di Casacalenda chiusura della rassegna UILT con “Sine Die”.

Nada in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia.

All’Auditorium di Termoli concerto del Duo Artemis, con Francesco Di Giacinto e Barbara Leandro.

Al Teatro Savoia di Campobasso il duo Kainrath-Carroccia presenta Grieg, Franck e l’inedito “Echoes Out Loud”

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

8 dicembre

Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.

La Strana Coppia di Neil Simon al Teatro Savoia di Campobasso.

18 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.

20 dicembre

Mercatino di Natale a Casalciprano.

All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Natale per caso.

21 dicembre

Mercatino di Natale a Casalciprano.

Gennaio 2026

Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.