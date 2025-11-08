Campobasso e dintorni celebrano cultura, gusto e musica: eventi su etica, vino, tradizioni e omaggi a Fred Bongusto

All'Università del Molise si riflette sul valore dell'etica e della cura nelle professioni sanitarie, mentre in città prende vita La Città del Disco, tra vinili, musica e appassionati. A San Giuliano del Sannio si celebrano i sapori d'autunno con profumi e tradizioni locali, e a Montaquila, dalle 18, il centro storico si trasforma in un percorso di degustazione dedicato ai vini. La giornata si chiude con emozione al Teatro Savoia, dove Fred per sempre rende omaggio alla voce indimenticabile di Fred Bongusto.

MOSTRE

Fino al 9 novembre al Circolo Sannitico di Campobasso Luca Greco espone “Le strade dell’Apartheid”, viaggio visivo tra Sahara Occidentale, Palestina e Irlanda del Nord. Ingresso libero.

Fino al 16 novembre, negli spazi espositivi del Palazzo GIL a Campobasso, é visitabile la mostra “Antonio Pettinicchi. 1925–2025”, primo appuntamento del progetto dedicato ai 100 anni dalla nascita di Antonio Pettinicchi, figura cardine dell’arte molisana e italiana del Novecento, dal Martedì al Sabato h. 10/13 | h. 17/20 | Domenica h. 17/20. Ingresso gratuito.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

GLI ALTRI EVENTI DELL’8 NOVEMBRE

All’Università del Molise a Campobasso si discute di etica, persona e cura nelle professioni sanitarie.

La Città del Disco a Campobasso.

Sapori d’autunno nel borgo di San Giuliano del Sannio.

Degustazione di vini dalle 18 nel centro storico di Montaquila.

Fred per sempre, serata ricordo di Fred Bongusto al Teatro Savoia di Campobasso.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

9 novembre

Escursione alla Riserva Naturale di pesche. per informazioni e prenotazioni contattare i numeri. 3287639268, 3201818141 e 3334226979.

A Oratino l’evento “Donne: quale lavoro?”.

La Città del Disco a Campobasso.

Castagnata 2025 a Carovilli.

Festa del ringraziamento agricolo a Duronia.

Alle ore 18.00, l’Auditorium di via Elba di Termoli ospiterà il concerto del violinista milanese Alessio Bidoli e del pianista bolognese Luigi Moscatello.

14 novembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia in scena “Il fu Mattia Pascal“.

15 novembre

San Martino nelle Vecchie Cantine a Civitanova del Sannio.

Maurizio Santilli porta all’Ex-Gil di Campobasso lo spettacolo “Da Copacabana a Capodichino”.

All’Auditorium Santa Maria degli Angeli di Termoli prende il via la rassegna di teatro amatoriale.

16 novembre

Castagnata e vino novello a Santa Croce di Magliano.

22 novembre

Cantine Campopetresi a Campodipietra.

23 novembre

Campobazar, mercatino dell’usato a Campobasso.

Sagra della polenta a Macchiagodena.

27 novembre

Fetsival della Filosofia al palazzo ex Gil di Campobasso (fino al 29).

29 novembre

Gli Chef del Borgo accendono Termoli: sapori locali e vini d’autore.

7 dicembre

Panunto a Roccavivara.

Nada in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

8 dicembre

Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.

18 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.