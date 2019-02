Eventi Molise, weekend del 23 e 24 febbraio 2019

Cosa trovare nel fine settimana a Campobasso, Isernia, Termoli e nelle altre località del Molise? In primo piano nuoto e teatro

Nuovo fine settimana in Molise con gli eventi del 23 e 24 febbraio. Partiamo con Campobasso che sabato propone il concerto de I Musici al Teatro Savoia. In primo piano anche le mostre, appuntamenti con la bellezza e una cena con la musica dei W&S band a Villa dei Conti. A teatro anche domenica con Vòria “MoLLisani” mentre al Centro Yoga Manipura Bagno sonoro con campane tibetane. Nuovo appuntamento anche con il cinemaperitivo.

A Isernia due giorni con la Compagnia C.A.S.T. in “Buona la prima” e tuffo nella preistoria nel pomeriggio di sabato con un laboratorio didattico. Il 24 invece segnaliamo un nuovo appuntamento con “Alla scoperta del circuito murario” oltre al concerto di Daniele De Martino all’Auditorium Unità d’Italia. A Termoli Biciclettata di Carnevale in Piazza Monumento oggi pomeriggio e alcuni appuntamenti culturali mentre in serata alla scoperta di Piadipizza nuovo gusto presso il Red Carpet bar ristoria. Domenica segnaliamo l’apertura Termoli Sotterranea e visita dei Mosaici con appuntamento a Piazza Duomo. Per gli amanti dello sport ricordiamo la due giorni con il Trofeo Emmedue Meeting Nazionale di Nuoto 9° edizione a Campodipietra.

Ricordiamo che è possibile segnalare degli eventi in regione inviando una mail a info@molisenews24.it

LARINO

Baciami piccina – Teatro Risorgimento (18)