Castelli aperti, sagre, teatro e mostre: visite guidate, tradizioni enogastronomiche e appuntamenti culturali in tutta la regione

REGIONE – Domenica 17 maggio racconta il Molise attraverso storia, gusto, teatro e cultura diffusa. Molisenews24.it ricorda che la Giornata Nazionale dei Castelli porta con sé aperture straordinarie e visite guidate nei luoghi simbolo del territorio: dal Castello di Riccia, aperto per l’occasione con turni mattutini e pomeridiani, alla Torre Angioina di Colletorto, che svela al pubblico la sua architettura e le vicende che l’hanno resa un presidio identitario.

Il pomeriggio profuma di tradizione a Monacilioni, dove si chiude la Sagra della Soppressata, tra stand gastronomici, gruppi folkloristici e l’attesa estrazione della lotteria di Santa Benedetta. A Petrella Tifernina, invece, l’Apicoltura Trucco apre le porte per una nuova tappa di Mielerie Aperte, occasione per scoprire da vicino il mondo del miele e dell’apicoltura locale.

Il cartellone teatrale offre due appuntamenti: a Isernia, all’Auditorium d’Italia, va in scena Un regista sull’orlo di una crisi di nervi con doppio spettacolo alle 18 e alle 21; a Termoli, l’Auditorium Santa Maria degli Angeli ospita alle 18 la compagnia InCerchio di Larino, che chiude la quarta edizione di Jamme Bbelle con La rosa gialla.

A Campobasso, infine, prosegue fino al 20 maggio la mostra nazionale Made in Italy – Impresa al Femminile, allestita alla Fondazione Molise Cultura: un percorso che mette al centro creatività, visione e protagonismo delle donne nell’imprenditoria italiana.

GLI EVENTI DEL 17 MAGGIO

Giornata Nazionale dei Castelli

In occasione di questa iniziativa nazionale, oggi in Molise puoi approfittare di aperture straordinarie e visite guidate in alcuni storici siti fortificati:

Castello di Riccia (CB): Visite guidate la mattina dalle 10:30 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30.

Torre Angioina di Colletorto (CB): Aperture dedicate per scoprire la struttura e la sua storia.

Enogastronomia e Feste Popolari

Monacilioni (CB) – Sagra della soppressata. Seconda e ultima giornata dedicata alle eccellenze norcine locali. Gli stand gastronomici aprono alle 17:30. La serata sarà animata dalla rassegna dei gruppi folkloristici e dall’estrazione della lotteria di Santa Benedetta.

Petrella Tifernina – Presso l’Apicoltura Trucco fa tappa “Mielerie aperte”

Teatro

Isernia – alle 18 e alle 21 all’Auditorium d’Italia va in scena “Un regista sull’orlo di una crisi di nervi”

Termoli – Alle 18, all’Auditorium Santa Maria degli Angeli, la compagnia InCerchio di Larino chiude la 4° edizione di Jamme Bbelle con “La rosa gialla”

Mostre

Campobasso – Fino al 20 maggio é visitabile la mostra nazionale “Made in Italy – Impresa al Femminile” alla Fondazione Molise Cultura.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

18 maggio

Sepino – A Palazzo Tiberio l’incontro pubblico “Invecchiamento e aree interne: sfide e prospettive – Servizi, welfare e comunità per la qualità della vita nei territori marginali”,

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

19 maggio

Isernia

Il Chiostro di Palazzo San Francesco ospita la rassegna “Nostalgia del Passato

in Piazza Celestino V alle ore 21:30 arriva il live show 90 Suonati

Campobasso

Fino al 24 maggio la seconda edizione di Mondi Libri Segni Festival. laboratorio creativo dedicato alla letteratura e all’illustrazione per l’infanzia e l’adolescenza.

Alle 18.30. nella sala Alphaville di via Muricchio, per la rassegna “Ti racconto un libro”, incontro con l’autore Giovanni Mancinone.

Agnone ospita il convegno internazionale “La Tavola di Agnone nel contesto italico”: tre giorni di studi sulla Tavola Osca sannita con esperti e istituzioni.

Sant’Angelo Limosano – Festa San Pietro Celestino V

Termoli . Alla Biblioteca di Termoli, per la rassegna “Autori in biblioteca”, presentazione del libro In viaggio con le balene di Valentina Peccia e Maria Pota

Vinchiaturo – Festa Patronale di San Bernardino da Siena (anche il 20)

23 maggio

Festa della frittata a Montaquila

24 maggio

Festa della frittata a Montaquila

7 giugno

Campobasso – Corpus Domini: la Processione dei Misteri

Irene Grandi in concerto a Campobasso

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli