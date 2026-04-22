Mostre, incontri e tradizioni il 22 aprile in Molise: fotografia, arte contemporanea, Giornate della Primavera e convegno su San Giorgio
REGIONE – Il 22 aprile in Molise si apre sotto il segno della fotografia, della memoria e delle tradizioni che tornano a fiorire con la primavera. Molisenews24.it ricorda che a Campobasso proseguono le grandi mostre che stanno animando il mese: dall’intensa “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza” nell’atrio del Palazzo della Provincia, al viaggio visivo di Molichrom, fino alla personale “Atlante della Materia” alla Galleria Aratro dell’Unimol.
Intanto, nei borghi, la stagione delle feste riparte: a Santa Croce di Magliano continuano le Giornate della Primavera Santacrocese, mentre nel capoluogo, alle 17:30, la Sala Consiliare ospita un incontro dedicato a San Giorgio, patrono della città. Una giornata che intreccia cultura, territorio e identità.
MOSTRE
Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”
Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade
Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
GLI ALTRI EVENTI DEL 22 APRILE
A Santa Croce di Magliano tornano le Giornate della Primavera Santacrocese (fino al 26)
Alle 17.30 presso la Sala Consiliare di Campobasso convegno su San Giorgio, Patrono di Campobasso
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
23 aprile
Voglio tornare negli Anni 90 fa tappa a Mirabello Sannitico
24 aprile
A Ururi l’evento “L’ultimo volo” di Ivano Ceribelli: storia vera di un pilota italiano della Seconda guerra mondiale
Alle 18.15 a Frosolone, presso i locali dell’ex Municipio, incontro con Mauro Gioielli sulla Madonna Incoronata e i culti delle Vergini arboree in Molise
Festa in onore di Santa Maria Incoronata a Macchiagodena
25 aprile
Trekking tra gli Abeti Soprani a Pescopennataro: per info contattare i numeri 3663626547 e 3287639298
Fiera di Primavera a Campolieto
Festa Medievale a Campomarino
Solennità della Madonna Incoronata a Duronia
I Cugini di Campagna in concerto a Termoli, presso Contrada Eucilieri
26 aprile
Alla scoperta di Monte Capraro Capracotta: per info contattare i numeri 3663626547 e 3287639298
Il Rotary Club di Agnone organizza “Note di Speranza – L’organo a canne della Chiesa dell’Annunziata”,
28 aprile
Alle 18.30 al Circolo Sannitico di Campobasso incontro con Ivan Cotroneo
1 maggio
Torna ad Agnone il Festival Fuoco al Centro
Termoli celebra la Festa dei Lavoratori con “1° Maggio in Musica”
La Pagliara – Maje Maje a Fossalto
2 maggio
Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
18 maggio
Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia
23 maggio
Festa della frittata a Montaquila
24 maggio
Festa della frittata a Montaquila
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto