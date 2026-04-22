Eventi Molise del 22 aprile 2026: gli appuntamenti del giorno

Da
Marina Denegri
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altri confini 2026

Mostre, incontri e tradizioni il 22 aprile in Molise: fotografia, arte contemporanea, Giornate della Primavera e convegno su San Giorgio

REGIONE – Il 22 aprile in Molise si apre sotto il segno della fotografia, della memoria e delle tradizioni che tornano a fiorire con la primavera. Molisenews24.it ricorda che a Campobasso proseguono le grandi mostre che stanno animando il mese: dall’intensa “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza” nell’atrio del Palazzo della Provincia, al viaggio visivo di Molichrom, fino alla personale “Atlante della Materia” alla Galleria Aratro dell’Unimol.

Intanto, nei borghi, la stagione delle feste riparte: a Santa Croce di Magliano continuano le Giornate della Primavera Santacrocese, mentre nel capoluogo, alle 17:30, la Sala Consiliare ospita un incontro dedicato a San Giorgio, patrono della città. Una giornata che intreccia cultura, territorio e identità.

MOSTRE

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

GLI ALTRI EVENTI DEL 22 APRILE

A Santa Croce di Magliano tornano le Giornate della Primavera Santacrocese  (fino al 26)

Alle 17.30 presso la Sala Consiliare di Campobasso convegno su San Giorgio, Patrono di Campobasso

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

23 aprile

Voglio tornare negli Anni 90 fa tappa a Mirabello Sannitico

24 aprile

A Ururi l’evento “L’ultimo volo” di Ivano Ceribelli: storia vera di un pilota italiano della Seconda guerra mondiale

Alle 18.15 a Frosolone, presso i locali dell’ex Municipio, incontro con Mauro Gioielli sulla Madonna Incoronata e i culti delle Vergini arboree in Molise

Festa in onore di Santa Maria Incoronata a Macchiagodena

25 aprile

Trekking tra gli Abeti Soprani a Pescopennataro: per info contattare i numeri 3663626547 e 3287639298

Fiera di Primavera a Campolieto

Festa Medievale a Campomarino

Solennità della Madonna Incoronata a Duronia

I Cugini di Campagna in concerto a Termoli, presso Contrada Eucilieri

26 aprile

Alla scoperta di Monte Capraro Capracotta: per info contattare i numeri 3663626547 e 3287639298

Il Rotary Club di Agnone organizza “Note di Speranza – L’organo a canne della Chiesa dell’Annunziata”, 

28 aprile

Alle 18.30 al Circolo Sannitico di Campobasso incontro con Ivan Cotroneo

1 maggio

Torna ad Agnone il Festival Fuoco al Centro

Termoli celebra la Festa dei Lavoratori con “1° Maggio in Musica”

La Pagliara – Maje Maje a Fossalto

2 maggio

Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

18 maggio

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

23 maggio

Festa della frittata a Montaquila

24 maggio

Festa della frittata a Montaquila

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli

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