Eventi del 24 aprile in Molise: mostre, festival, incontri culturali e tradizioni tra Campobasso, Ururi, Frosolone e Macchiagodena
REGIONE – Il 24 aprile in Molise propone tantissimi appuntamenti. Molisenews24.it ricorda che a Campobasso continuano le grandi protagoniste di questo mese: la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza” nell’atrio del Palazzo della Provincia e il viaggio nomade di Molichrom, che fino al 30 aprile porta in città sguardi, storie e geografie lontane. Alla Galleria Aratro dell’Unimol prosegue invece “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino, un percorso che sembra quasi respirare insieme alle opere.
Fuori dal capoluogo, il calendario si allarga. A Santa Croce di Magliano tornano le Giornate della Primavera Santacrocese, un appuntamento che profuma di comunità e di riti che si tramandano fino al 26 aprile. Campobasso vive intanto il cuore delle Festività di San Giorgio, che accompagneranno la città fino al 25, mentre nel pomeriggio si presenta il libro “Canti e inni religiosi di San Giovanni in Galdo” del maestro Messore, un tassello prezioso della memoria musicale molisana.
Il territorio si muove anche altrove: a Ururi si racconta la storia vera di un pilota italiano della Seconda guerra mondiale con l’evento “L’ultimo volo” di Ivano Ceribelli, mentre alle 18.15, a Frosolone, nei locali dell’ex Municipio, Mauro Gioielli guida un incontro dedicato alla Madonna Incoronata e ai culti delle Vergini arboree, un tema che intreccia antropologia, fede e tradizione. A Macchiagodena, infine, si celebra la Festa in onore di Santa Maria Incoronata, un altro frammento di quella religiosità popolare che in questi giorni attraversa il Molise come un filo continuo.
MOSTRE
Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”
Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade
Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
GLI ALTRI EVENTI DEL 24 APRILE
A Santa Croce di Magliano tornano le Giornate della Primavera Santacrocese (fino al 26)
Festività di San Giorgio a Campobasso (fino al 25 aprile)
A Campobasso la presentazione del libro “Canti e inni religiosi di San Giovanni in Galdo” del M° Messore.
A Ururi l’evento “L’ultimo volo” di Ivano Ceribelli: storia vera di un pilota italiano della Seconda guerra mondiale
Alle 18.15 a Frosolone, presso i locali dell’ex Municipio, incontro con Mauro Gioielli sulla Madonna Incoronata e i culti delle Vergini arboree in Molise
Festa in onore di Santa Maria Incoronata a Macchiagodena
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
25 aprile
Trekking tra gli Abeti Soprani a Pescopennataro: per info contattare i numeri 3663626547 e 3287639298
Fiera di Primavera a Campolieto
Festa Medievale a Campomarino
Solennità della Madonna Incoronata a Duronia
Alle 18.30 presso la Sala Freda del Palazzo Ducale di Larino il live dei musicisti Livio e Manfredi Arminio
26 aprile
Alla scoperta di Monte Capraro Capracotta: per info contattare i numeri 3663626547 e 3287639298
Il Rotary Club di Agnone organizza “Note di Speranza – L’organo a canne della Chiesa dell’Annunziata”,
Alle 18.00, al Teatro del Loto di Ferrazzano, andrà in scena “Don Chisciotte”
Festa della Madonna Incoronata a Montagano
27 aprile
Alle 20.30, al Teatro del Loto di Ferrazzano, andrà in scena “Don Chisciotte”
28 aprile
Alle 18.30 al Circolo Sannitico di Campobasso incontro con Ivan Cotroneo
1 maggio
Torna ad Agnone il Festival Fuoco al Centro
Termoli celebra la Festa dei Lavoratori con “1° Maggio in Musica”
La Pagliara – Maje Maje a Fossalto
2 maggio
Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive
4 maggio
Ale ore 18.30, al Teatro Savoia di Campobasso, Sigfrido Ranucci presenterà il suo nuovo libro, “Il Ritorno della Casta – Assalto alla Giustizia”
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
18 maggio
Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia
23 maggio
Festa della frittata a Montaquila
24 maggio
Festa della frittata a Montaquila
7 giugno
Irene Grandi in concerto a Campobasso
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto