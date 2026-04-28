Eventi del 28 aprile in Molise tra mostre fotografiche, arte contemporanea, workshop a Pietrabbondante e l’incontro con Ivan Cotroneo

REGIONE – Il 28 aprile si apre in Molise con un mosaico di appuntamenti che intrecciano fotografia, arte contemporanea e incontri culturali nel cuore di Campobasso e dell’Alto Molise. Molisenews24.it ricorda che proseguono le grandi mostre che stanno accompagnando la primavera: nell’atrio del Palazzo della Provincia, in via Roma 47, resta visitabile fino al 30 aprile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”, un percorso visivo che racconta identità, memoria e comunità. Sempre nel capoluogo, fino alla stessa data, torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade che porta in città sguardi e linguaggi da tutto il mondo. Alla Galleria Aratro dell’Unimol, invece, continua fino al 6 maggio la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino, un’indagine poetica e materica che dialoga con gli spazi dell’università.

La giornata propone anche due appuntamenti dal vivo: a Pietrabbondante si tiene il workshop LIFE BEEadapt, dedicato ai temi della biodiversità e dell’adattamento climatico, mentre alle 18.30, al Circolo Sannitico di Campobasso, è atteso Ivan Cotroneo per un incontro aperto al pubblico, tra cinema, scrittura e nuove narrazioni.

MOSTRE

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

GLI ALTRI EVENTI DEL 28 APRILE

A Pietrabbondante il workshop LIFE BEEadapt

Alle 18.30 al Circolo Sannitico di Campobasso incontro con Ivan Cotroneo

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

29 aprile

Alla Sala Freda del Palazzo Ducale di Larino la presentazione del libro “Che sia l’ultima” di Lello Graziano

Lu La VT a Fossalto in onore di San Pietro Martire

1 maggio

Torna ad Agnone il Festival Fuoco al Centro

A Isernia la prima edizione del Beltaine Festival

Termoli celebra la Festa dei Lavoratori con “1° Maggio in Musica”

La Pagliara – Maje Maje a Fossalto

2 maggio

Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive

3 maggio

All’auditorium Santa Maria degli Angeli di Difesa Grande, a Termoli, va in scena la commedia Tre pecore viziose

4 maggio

Ale ore 18.30, al Teatro Savoia di Campobasso, Sigfrido Ranucci presenterà il suo nuovo libro, “Il Ritorno della Casta – Assalto alla Giustizia”

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

18 maggio

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

23 maggio

Festa della frittata a Montaquila

24 maggio

Festa della frittata a Montaquila

7 giugno

Irene Grandi in concerto a Campobasso

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli