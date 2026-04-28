Eventi del 28 aprile in Molise tra mostre fotografiche, arte contemporanea, workshop a Pietrabbondante e l’incontro con Ivan Cotroneo
REGIONE – Il 28 aprile si apre in Molise con un mosaico di appuntamenti che intrecciano fotografia, arte contemporanea e incontri culturali nel cuore di Campobasso e dell’Alto Molise. Molisenews24.it ricorda che proseguono le grandi mostre che stanno accompagnando la primavera: nell’atrio del Palazzo della Provincia, in via Roma 47, resta visitabile fino al 30 aprile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”, un percorso visivo che racconta identità, memoria e comunità. Sempre nel capoluogo, fino alla stessa data, torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade che porta in città sguardi e linguaggi da tutto il mondo. Alla Galleria Aratro dell’Unimol, invece, continua fino al 6 maggio la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino, un’indagine poetica e materica che dialoga con gli spazi dell’università.
La giornata propone anche due appuntamenti dal vivo: a Pietrabbondante si tiene il workshop LIFE BEEadapt, dedicato ai temi della biodiversità e dell’adattamento climatico, mentre alle 18.30, al Circolo Sannitico di Campobasso, è atteso Ivan Cotroneo per un incontro aperto al pubblico, tra cinema, scrittura e nuove narrazioni.
MOSTRE
Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”
Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade
Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
GLI ALTRI EVENTI DEL 28 APRILE
A Pietrabbondante il workshop LIFE BEEadapt
Alle 18.30 al Circolo Sannitico di Campobasso incontro con Ivan Cotroneo
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
29 aprile
Alla Sala Freda del Palazzo Ducale di Larino la presentazione del libro “Che sia l’ultima” di Lello Graziano
Lu La VT a Fossalto in onore di San Pietro Martire
1 maggio
Torna ad Agnone il Festival Fuoco al Centro
A Isernia la prima edizione del Beltaine Festival
Termoli celebra la Festa dei Lavoratori con “1° Maggio in Musica”
La Pagliara – Maje Maje a Fossalto
2 maggio
Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive
3 maggio
All’auditorium Santa Maria degli Angeli di Difesa Grande, a Termoli, va in scena la commedia Tre pecore viziose
4 maggio
Ale ore 18.30, al Teatro Savoia di Campobasso, Sigfrido Ranucci presenterà il suo nuovo libro, “Il Ritorno della Casta – Assalto alla Giustizia”
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
18 maggio
Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia
23 maggio
Festa della frittata a Montaquila
24 maggio
Festa della frittata a Montaquila
7 giugno
Irene Grandi in concerto a Campobasso
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto