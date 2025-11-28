Al MACTE di Termoli Scollamenti’, Festival della Filosofia a Campobasso e convegno ‘Suoni e Colori dello Spettro’ ad Agnone

REGIONE – Oggi, venerdì 28 novembre, il Molise si anima di cultura e riflessione. Molisenews24.it ricorda che al MACTE di Termoli continua la mostra Scollamenti: La collezione in circolo, curata da Caterina Riva, un percorso che invita a ripensare il dialogo tra opere e pubblico. A Campobasso, negli spazi dell’ex Gil, prosegue il Festival della Filosofia, occasione di confronto e pensiero critico. Infine, ad Agnone, il convegno Suoni e Colori dello Spettro porta l’attenzione su linguaggi e sensibilità diverse, intrecciando arte e inclusione.

MOSTRE

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Dal 5 all’8 dicembre 2025 torna in Molise il workshop “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e dall’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 28 NOVEMBRE

Festival della Filosofia al palazzo ex Gil di Campobasso (fino al 29).

Ad Agnone il convegno “Suoni e Colori dello Spettro”.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

29 novembre

Gli Chef del Borgo accendono Termoli: sapori locali e vini d’autore.

All’Auditorium d’Italia di Isernia il musical “E se Dio vuole”.

30 novembre

A Campolieto un convegno (con degustazioni) sull’olio.

Alle ore 18 a Casacalenda andrà in scena la commedia “A lo stesso punto, però a n’ata parte”.

Al Teatro Savoia di Campobasso va in scena Macbeth.

4 dicembre

Alle 16.30 la Biblioteca Comunale di Venafro ospita “Letture di Natale” per bambini 0-10 anni.

5 dicembre

All’Auditorium di Via Elba a Termoli la 38ª edizione del premio “Gente di Mare”.

6 dicembre

Duronia celebra la Notte di San Nicola.

“Accende il Natale” a Capracotta (anche il 7).

7 dicembre

Panunto a Roccavivara.

Nada in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia.

8 dicembre

Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.

18 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.

20 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Nayale per caso.

Gennaio 2026

Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.