Dal “Macbeth” al Teatro Savoia, al Trio Mistral a Termoli fino alle commedie popolari di Casacalenda e Fossalto

REGIONE – Oggi, domenica 30 novembre, il Molise propone una serie di eventi che celebrano tanto l’identità radicata quanto l’arte in movimento. Si comincia con i profumi intensi della terra, dove a Campolieto l’eccellenza dell’olio d’oliva non è solo oggetto di un convegno, ma si fa esperienza sensoriale attraverso una ricca degustazione.

Nel frattempo, il capoluogo si veste a festa per onorare la sua storia commerciale: Campobasso ospita al Convitto Mario Pagano l’anniversario di Confcommercio, un momento solenne per “Ricordare il futuro” della regione. E quando le luci si abbassano sulla capitale, è il dramma shakespeariano di “Macbeth” a prendere possesso del Teatro Savoia, portando in scena l’eterna lotta tra ambizione e fato.

Ma la musica non si ferma, anzi, si fa ponte tra culture. A Termoli, il Trio Mistral offre un viaggio sonoro unico, spaziando dall’eleganza classica di Beethoven, Rossini e Mendelssohn fino al ritmo incalzante e malinconico della tradizione klezmer. Infine, la risata risuona negli spazi teatrali minori: a Casacalenda ci si diverte con la commedia popolare “A lo stesso punto, però a n’ata parte”, mentre il Teatro Alfieri di Fossalto accoglie la performance dal titolo autoironico e scanzonato, “Spettacolo da BARcollo ma… non mollo”.

MOSTRE

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Dal 5 all’8 dicembre 2025 torna in Molise il workshop “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e dall’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 30 NOVEMBRE

A Campolieto un convegno (con degustazioni) sull’olio.

Alle ore 18 a Casacalenda andrà in scena la commedia “A lo stesso punto, però a n’ata parte”.

Al Convitto Mario Pagano di Campobasso Confcommercio Molise festeggia 80 anni con l’evento “Ricordare il futuro”.

Alle 18 presso l’Auditorium di Via Elba a Termoli il concerto del Trio Mistral, Il programma prevede musiche di Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn, Gioachino Rossini e brani della tradizione klezmer.

Al Teatro Savoia di Campobasso va in scena Macbeth.

Al Teatro Alfieri di Fossalto Le Vespe di Cherea portano in scena “Spettacolo da BARcollo ma… non mollo”.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

4 dicembre

Alle 16.30 la Biblioteca Comunale di Venafro ospita “Letture di Natale” per bambini 0-10 anni.

5 dicembre

All’Auditorium di Via Elba a Termoli la 38ª edizione del premio “Gente di Mare”.

6 dicembre

Alla biblioteca Padre Dionisio Piccirilli di Campobasso Roberta Muzio presenta “Quattro novelle” con letture e musica sacra rinascimentale.

Duronia celebra la Notte di San Nicola.

“Accende il Natale” a Capracotta (anche il 7).

7 dicembre

Panunto a Roccavivara.

Nada in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia.

8 dicembre

Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.

18 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.

20 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Nayale per caso.

Gennaio 2026

Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.