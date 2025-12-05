Arte, cultura e tradizione in Molise: mostre, workshop, festa di San Basso, concerti e teatro in un’unica giornata
REGIONE – Oggi, venerdì 5 dicembre, giornata ricca di appuntamenti tra arte, cultura e tradizione in Molise. A Campobasso Molinews24.it ricorda l’ultimo giorno per visitare la mostra “Com’eri vestita?” a Palazzo San Giorgio, mentre a Termoli il MACTE ospita l’esposizione “Scollamenti: La collezione in circolo” curata da Caterina Riva. Prosegue inoltre fino all’8 dicembre il workshop fotografico “Atom Earth Mother – Winter Edition” promosso dal Centro per la fotografia “Vivian Maier”.
- Eventi di Natale 2025 in Molise: luci, presepi e tradizioni
- Sagre di Dicembre 2025 in Molise: Campobasso e Isernia
Sempre a Termoli si rinnova la festa liturgica di San Basso, patrono della città, e spazio alla cultura con la presentazione del libro “Nuova Stoccolma” di Charles Papa. La musica sarà protagonista alle 19:30 all’Auditorium ex Gil con il concerto delle Donne Folk – le mulieres garganiche, mentre all’Auditorium di Via Elba si terrà la 38ª edizione del premio “Gente di Mare”. Chiude la giornata il teatro: al Teatro del Loto di Ferrazzano va in scena “Fringo”, spettacolo che arricchisce l’offerta culturale del territorio.
MOSTRE
Ultimo giorno, presso Palazzo San Giorgio a Campobasso, per visitare la mostra “Com’eri vestita?.
Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.
Fino all’8 dicembre 2025 torna in Molise il workshop “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e dall’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”.
GLI ALTRI EVENTI DEL 5 DICEMBRE
A Termoli la festa liturgica di San Basso.
Charles Papa presenta “Nuova Stoccolma” a Termoli.
Ale ore 19:30, l’Auditorium ex Gil ospiterà il concerto delle Donne Folk – le mulieres garganiche.
All’Auditorium di Via Elba a Termoli la 38ª edizione del premio “Gente di Mare”.
Al Teatro del Loto di Ferrazzano va in scena “Fringo”.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
Alle 17.30 presentazione del Calendario dei Misteri a Campobasso.
I Fuochi dell’Immacolata verso Betlemme a Montenero di Bisaccia.
Il sabato del villaggio..e anche la domenica a Castropignano.
Luci al Borgo a Trivento.
Panunto a Roccavivara.
Nada in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia.
Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.