Arte, letteratura e laboratori per l’infanzia animano Palazzo GIL e MACTE con mostre, incontri e ospiti speciali

REGIONE – Oggi, giovedì 13 novembre 2025 l’arte, la letteratura e l’infanzia si incontrano in un programma ricco di emozioni e cultura. Molisenews24.it ricorda che tra le sale del Palazzo GIL, continua la mostra “Antonio Pettinicchi. 1925–2025”, un tributo ai cento anni dalla nascita di uno dei grandi protagonisti dell’arte molisana. Sempre a Campobasso, al Circolo Sannitico, Anna Sarfatti sarà ospite della rassegna “Ti presento un libro”. Al MACTE di Termoli, prosegue “Scollamenti: La collezione in circolo”, un percorso curatoriale firmato da Caterina Riva che invita a rileggere l’arte contemporanea attraverso nuove connessioni. E per i più piccoli, Anna Sarfatti porta “Ti racconto un libro Infanzia”: incontri, fiabe e laboratori pensati per stimolare la fantasia e l’amore per la lettura.

MOSTRE

Fino al 16 novembre, negli spazi espositivi del Palazzo GIL a Campobasso, é visitabile la mostra “Antonio Pettinicchi. 1925–2025”, primo appuntamento del progetto dedicato ai 100 anni dalla nascita di Antonio Pettinicchi, figura cardine dell’arte molisana e italiana del Novecento, dal Martedì al Sabato h. 10/13 | h. 17/20 | Domenica h. 17/20. Ingresso gratuito.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Dal 5 all’8 dicembre 2025 torna in Molise il workshop “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e dall’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 13 NOVEMBRE

Anna Sarfatti sarà al Circolo Sannitico di Campobasso per “Ti racconto un libro Infanzia”: incontri, fiabe e laboratori.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

14 novembre

A Termoli il convegno FIDAPA su violenza e femminicidio. Presenti esperte, istituzioni e la “Buca Rossa”.

A Termoli il primo appuntamento di “Sapori tra le righe”, il primo Festival della Letteratura e dell’Enogastronomia. La manifestazione si svolgerà nella raffinata Enoteca di Federico, ospitata dall’Istituto Alberghiero (gli altri appuntamenti il 21 e 28 novembrre e il 5 dicembre).

All’Auditorium d’Italia di Isernia in scena “Il fu Mattia Pascal“.

Alle 21.30 il Palazzo Ducale di Larino ospita Andrea Castelfranato.

15 novembre

San Martino nelle Vecchie Cantine a Civitanova del Sannio.

Castegne e vino a Casacalenda.

Festa di San Martino a Vinchiaturo

Maurizio Santilli porta all’Ex-Gil di Campobasso lo spettacolo “Da Copacabana a Capodichino”.

Alle ore 18:30 al Teatro Savoia di Campobasso concerto “Intensità e Contrasto” del Quintetto Benedetto Croce

All’Auditorium Santa Maria degli Angeli di Termoli prende il via la rassegna di teatro amatoriale.

Concerto per flauto (Pietro Bucci) e pianoforte (Giacomo Niro) alla Chesa di Sant’Antonio da Padova a Campobasso.

16 novembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia Pepe Iodice porta in scena “Ho visto Maradona”

Castagnata e vino novello a Santa Croce di Magliano.

Festa del ringraziamento a Baranello.

22 novembre

Cantine Campopetresi a Campodipietra.

23 novembre

Campobazar, mercatino dell’usato a Campobasso.

Sagra della polenta a Macchiagodena.

27 novembre

Fetsival della Filosofia al palazzo ex Gil di Campobasso (fino al 29).

29 novembre

Gli Chef del Borgo accendono Termoli: sapori locali e vini d’autore.

All’Auditorium d’Italia di Isernia il musical “E se Dio vuole”.

30 novembre

A Campolieto un convegno (con degustazioni) sull’olio.

6 dicembre

Le Cantine di San Nicola a Duronia.

7 dicembre

Panunto a Roccavivara.

Nada in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia.

8 dicembre

Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.

18 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.

20 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Nayale per caso.

Gennaio 2026

Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.