Il 14 novembre mostre, convegni, spettacoli e incontri culturali tra Campobasso, Termoli, Isernia, Agnone e Larino

REGIONE – Oggi, venerdì 14 novembre 2025, il Molise si anima con tanti appuntamenti culturali, tra arte, letteratura, musica e teatro. Dai convegni tematici alle mostre d’autore, passando per spettacoli e incontri con scrittori, il territorio offre occasioni preziose per riflettere, emozionarsi e condividere.

Molisenews24.it ricorda che Campobasso ospita la mostra dedicata ad Antonio Pettinicchi e accoglie Massimo Lugli per la chiusura della rassegna Tintilia Noir. A Termoli si parla di femminicidio con FIDAPA e si inaugura il Festival “Sapori tra le righe”. Isernia e Agnone portano in scena due spettacoli intensi, mentre Larino si prepara ad accogliere la chitarra di Andrea Castelfranato.

MOSTRE

Fino al 16 novembre, negli spazi espositivi del Palazzo GIL a Campobasso, é visitabile la mostra “Antonio Pettinicchi. 1925–2025”, primo appuntamento del progetto dedicato ai 100 anni dalla nascita di Antonio Pettinicchi, figura cardine dell’arte molisana e italiana del Novecento, dal Martedì al Sabato h. 10/13 | h. 17/20 | Domenica h. 17/20. Ingresso gratuito.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Dal 5 all’8 dicembre 2025 torna in Molise il workshop “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e dall’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 14 NOVEMBRE

A Termoli il convegno FIDAPA su violenza e femminicidio. Presenti esperte, istituzioni e la “Buca Rossa”.

A Termoli il primo appuntamento di “Sapori tra le righe”, il primo Festival della Letteratura e dell’Enogastronomia. La manifestazione si svolgerà nella raffinata Enoteca di Federico, ospitata dall’Istituto Alberghiero (gli altri appuntamenti il 21 e 28 novembrre e il 5 dicembre).

Alle 18:30 al Palazzo GIL di Campobasso, Massimo Lugli chiude la rassegna Tintilia Noir 2025 con il romanzo “La banda dell’Arancia Meccanica”

All’Auditorium d’Italia di Isernia in scena “Il fu Mattia Pascal”.

Al Teatro Italo-Argentino di Agnone va in scena “Salvo, storia dell’Arma e di un Eroe”

Alle 21.30 il Palazzo Ducale di Larino ospita Andrea Castelfranato per la rassegna “Note di magia”.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

15 novembre

San Martino nelle Vecchie Cantine a Civitanova del Sannio.

Castegne e vino a Casacalenda.

Alle 17.30, presso l’Auditorium comunale di Termoli, si terrà la presentazione del libro “La zappa e l’aratro” di Sergio Sorella.

Maurizio Santilli porta all’Ex-Gil di Campobasso lo spettacolo “Da Copacabana a Capodichino”.

Alle ore 18:30 al Teatro Savoia di Campobasso concerto “Intensità e Contrasto” del Quintetto Benedetto Croce.

All’Auditorium Santa Maria degli Angeli di Termoli prende il via la rassegna di teatro amatoriale.

Concerto per flauto (Pietro Bucci) e pianoforte (Giacomo Niro) alla Chesa di Sant’Antonio da Padova a Campobasso.

16 novembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia Pepe Iodice porta in scena “Ho visto Maradona”.

Castagnata e vino novello a Santa Croce di Magliano.

Festa del ringraziamento a Baranello.

22 novembre

Cantine Campopetresi a Campodipietra.

23 novembre

Campobazar, mercatino dell’usato a Campobasso.

Sagra della polenta a Macchiagodena.

27 novembre

Fetsival della Filosofia al palazzo ex Gil di Campobasso (fino al 29).

29 novembre

Gli Chef del Borgo accendono Termoli: sapori locali e vini d’autore.

All’Auditorium d’Italia di Isernia il musical “E se Dio vuole”.

30 novembre

A Campolieto un convegno (con degustazioni) sull’olio.

6 dicembre

Duronia celebra la Notte di San Nicola.

7 dicembre

Panunto a Roccavivara.

Nada in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia.

8 dicembre

Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.

18 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.

20 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Nayale per caso.

Gennaio 2026

Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.