A Campobasso presentazione del libro “Il violino di Filo” di Matteo Grimaldi e concerto della band Pepper and The Jellies

REGIONE – Venerdì 20 agosto 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Musei e mostre

Aperto il Museo dei Misteri a Campobasso dalle 16.00 alle 18.00. Obbligatoria la prenotazione: direttamente dal sito compilando e inviando il modulo per la richiesta, o tramite email info@misterietradizioni.com, il Museo confermerà con lo stesso mezzo la prenotazione.

Aperto anche il Museo Multimediale sul Brigantaggio di Roccamandolfi (Lunedì chiuso; Martedì: 16-18; Mercoledì-Domenica: 11-13 / 16-18).

Sono oltre 150 i costumi catalogati ed esposti nell’ex-Chiesa di Sant’Antonillo ad Agnone. Una collezione che riunisce cimeli di famiglia, messi a disposizione da cittadini agnonesi, ma anche utensili e pezzi d’arredo.

Un’ p’ du’ San Biase e la Morra è la mostra fotografica di Alessia Parisse e Fabrizio Bagnoli, curata da Fabio Moscatelli, fino al 20 agosto nel piccolo paese molisano e segnerà l’inizio del grande evento fotografico che vedrà la presenza del vincitore del World Press 2021 Antonio Faccilongo.

Presso lo Spazio Comune Ru Puzz – ex Lavatoio, l’ARCI di Isernia é visitabile la mostra ALETHEIA di Paride Di Stefano. L’artista molisano introdurrà le sue creazioni con un vernissage musicale: la mostra sarà visitabile fino al 20 agosto.

A Montagano (CB), presso il Salone del Belvedere, alle ore 19.30, si potrà visitare la Mostra di scultura e pittura di Tonino Parente e Mingo Iacovino, dal titolo: “Creta e Pixel a mano libera”.

Dopo il successo delle sue opere-rappresentazioni della città di Napoli negli ultimi anni, Christophe Mourey, con la mostra “Momu, cuore and green”, al Momu Museo delle Arti Contadine di Montenero Val Cocchiara (IS), ha in serbo altre sorprese per il pubblico nell’“indagare” altri luoghi, altre realtà italiane ricche di storia come il Molise. Fino al 31 agosto.

Gli altri eventi

Alle 18.30 in piazzetta Palombo a Campobasso Matteo Grimaldi presenterà al pubblico i suo ultimo libro per ragazzi, intitolato “Il violino di Filo”.

Alle ore 18,30, il nuovo appuntamento rientrante nell’esclusivo progetto del Comune di Macchiagodena denominato “Genius Loci: la giornalista e scrittrice Roberta Muzio parlerà del suo libro, con anche cortometraggio, Lo zingarello della transumanza.

Alle ore 21.00, nel cortile del Castello Monforte, si terrà l’ultimo degli spettacoli musicali di “Voci dal Castello”, con il concerto della band Pepper and The Jellies dal titolo “L’eros tra jazz, blues e swing”.

C’é tempo fino al 15 settembre per presentare le domande di partecipazione alla manifestazione “Campobasso in fiore” 2021.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

21 agosto

Primo appuntamento con Campobasso Summer Tour, alle ore 21.00, con lo spettacolo “Dante in Musica”, tratto dall’Opera “La Divina Commedia Opera Musical”.

Spettacolo d’illusionismo a Termoli presso il Teatro Verde. Giochi di prestigio, illusionismo e tanto divertimento da illusionisti provenienti da varie parti d’Italia uniti per un unico scopo, il divertimento e lo stupore del proprio pubblico.

22 agosto

Per Campobasso Summer Tour sul palco del teatro all’aperto di San Giovanni, sarà di scena lo spettacolo “I tempi di Battiato”. Nicholas Ciuferri e Fabio Cinti, amici, musicisti e autori raccontano Battiato, presentato in tutte le sue sfaccettature umane e artistiche.

23 agosto

Presso il parco “E. De Filippo”, quartiere San Giovanni, alle ore 21.00; di scena Passion live – The next generation, uno spettacolo attuale ed unico, capace di stupire, emozionare e far divertire il pubblico, ma soprattutto di fargli scoprire il desiderio di perdersi nel cuore pulsante di una città senza tempo (Napoli) dove la musica è espressione e parte integrante di una cultura unica al mondo.

Per Campobasso Summer Tour nel pomeriggio, alle ore 18.30 a Piazzetta Palombo si terrà la presentazione dell’ultimo lavoro letterario di Ciuferri, ovvero, “I tempi di Battiato”, mentre la sera, al parco E. De Filippo, alle ore 21.00, ci sarà lo spettacolo musicale “Passione Live – The next generation”.

24 agosto

Il gran finale dell’edizione del Campobasso Summer Festival 2021 verrà affidata a Valerio Lundini che porterà in scena a Campobasso lo spettacolo “Il mansplaining spiegato a mia figlia”.

La nebbia sale dalla terra nasce della collaborazione fra il cantautore e polistrumentista Paolo Benvegnù; il cantante, melodista e musicista Miro Sassolini; la poetessa e performer Monica Matticoli. Insieme, i tre artisti hanno rivisitato l’ultimo libro di Antonella Presutti realizzando un romanzo in musica, che sarà proposto a Carovilli alle ore 21.

29 agosto

Per la seconda tappa di De GustiTour in cui le cantine Tenimenti Grieco, Campi Valerio e Colle Sereno accompagneranno nuovamente la cicloescursione lungo le strade poco trafficate dell’Alto Molise, luogo ideale per il cicloturismo.