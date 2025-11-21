Il 21 novembre: la mostra “Com’eri vestita?” a Campobasso e “Scollamenti” a Termoli; concerto omaggio a Ennio Morricone a Isernia
REGIONE – Venerdì 21 novembre, il Molise alza il sipario su un programma culturale che spazia dalla musica all’arte sociale, con un focus sulla sensibilizzazione contro la violenza di genere. Molisenews24.it ricorda che a Campobasso é stata inaugurata ieri la mostra “Com’eri vestita?” alle 16:30 presso Palazzo San Giorgio, un’esposizione che smonta i pregiudizi sulle vittime di violenza (visitabile fino al 27 novembre).
Questo evento si inserisce nel più ampio contesto della rassegna “A Mile in My Shoes” (che prosegue fino al 5 dicembre) dedicata a temi culturali e musicali contro la violenza di genere. Prosegue al MACTE di Termoli la mostra Scollamenti. Gli appassionati di grande musica da film sono attesi a Isernia, dove l’Auditorium d’Italia ospita un sentito omaggio a Ennio Morricone. Il concerto, che vede sul palco l’Orchestra Tebaide, promette di essere un’esperienza indimenticabile per celebrare il Maestro.
MOSTRE
Fino al 27 novembre presso Palazzo San Giorgio a Campobasso, sarà visitabile la mostra “Com’eri vestita?.
Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.
Dal 5 all’8 dicembre 2025 torna in Molise il workshop “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e dall’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”.
GLI ALTRI EVENTI DEL 20 NOVEMBRE
A Campobasso la rassegna “A Mile in My Shoes” con mostre, seminari e concerti (fino al 5 dicembre).
All’Auditorium d’Italia di Isernia omaggio a Ennio Morricone.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
22 novembre
Alle 17 al Circolo Sannitico di Campobasso presentazione della mostra fotografica “Verso la Luce” di Alessandro Testa,
Cantine Campopetresi a Campodipietra.
23 novembre
Campobazar, mercatino dell’usato a Campobasso.
Al Caffè Letterario di Acquaviva Collecroce, Nicola Gliosca presenta tre nuove opere.
Sagra della polenta a Macchiagodena.
Castagne e vino novello a Mafalda.
Alle ore 17.30, nella sala convegni del Coriolis di Ripalimosani, si terrà “Te la sei cercata”, un evento di sensibilizzazione in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.
Alle 18 al Teatro Flavio Bucci di Casacalenda va in scena la commedia “Miseria e nobiltà”.
25 novembre
Per la Giornata internazionale sulla violenza contro le donne all’Auditorim di Termoli va in scena l’evento “Sulle tracce delle storia”.
27 novembre
Fetsival della Filosofia al palazzo ex Gil di Campobasso (fino al 29).
29 novembre
Gli Chef del Borgo accendono Termoli: sapori locali e vini d’autore.
All’Auditorium d’Italia di Isernia il musical “E se Dio vuole”.
30 novembre
A Campolieto un convegno (con degustazioni) sull’olio.
6 dicembre
Duronia celebra la Notte di San Nicola.
“Accende il Natale” a Capracotta (anche il 7).
7 dicembre
Panunto a Roccavivara.
Nada in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia.
8 dicembre
Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.
18 dicembre
All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.
20 dicembre
All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Nayale per caso.
Gennaio 2026
Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.