Eventi del 25 aprile in Molise: mostre, festival, tradizioni, feste patronali, live di Livio e Manfredi Arminio al Palazzo Ducale di Larino
REGIONE – Il 25 aprile in Molise si apre come una giornata attraversata da immagini, riti e stagioni che cambiano. Molisenews24.it ricorda che a Campobasso continuano a convivere fotografia e memoria: nell’atrio del Palazzo della Provincia prosegue la mostra Ritorno in Molise: Storie di Resistenza, mentre in città resta visitabile anche Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade che fino al 30 aprile porta sguardi e racconti da ogni latitudine. Alla Galleria Aratro dell’Unimol, invece, l’universo materico di Cosetta Mastragostino continua a prendere forma nella personale Atlante della Materia, aperta fino al 6 maggio.
Fuori dal capoluogo il calendario si infittisce. A Santa Croce di Magliano tornano le Giornate della Primavera Santacrocese, tra tradizioni e comunità, mentre Campobasso vive le celebrazioni di San Giorgio. A Campolieto si respira aria di Fiera di Primavera, a Campomarino il borgo si veste di Medioevo, e tra Duronia e Santa Croce si rinnovano le feste dedicate alla Madonna Incoronata.
La giornata si chiude con la musica: alle 18.30, nella Sala Freda del Palazzo Ducale di Larino, il live di Livio e Manfredi Arminio aggiunge una nota poetica a un giovedì che profuma già d’estate.
MOSTRE
Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”
Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade
Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
GLI ALTRI EVENTI DEL 25 APRILE
A Santa Croce di Magliano tornano le Giornate della Primavera Santacrocese (fino al 26)
Festività di San Giorgio a Campobasso
Fiera di Primavera a Campolieto
Festa Medievale a Campomarino
Solennità della Madonna Incoronata a Duronia
Festa della Madonna Incoronata a Santa Croce di Magliano
Alle 18.30 presso la Sala Freda del Palazzo Ducale di Larino il live dei musicisti Livio e Manfredi Arminio
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
26 aprile
Il Rotary Club di Agnone organizza “Note di Speranza – L’organo a canne della Chiesa dell’Annunziata”,
Alle 18.00, al Teatro del Loto di Ferrazzano, andrà in scena “Don Chisciotte”
Festa della Madonna Incoronata a Montagano
27 aprile
Alle 20.30, al Teatro del Loto di Ferrazzano, andrà in scena “Don Chisciotte”
28 aprile
A Pietrabbondante il workshop LIFE BEEadapt
Alle 18.30 al Circolo Sannitico di Campobasso incontro con Ivan Cotroneo
1 maggio
Torna ad Agnone il Festival Fuoco al Centro
Termoli celebra la Festa dei Lavoratori con “1° Maggio in Musica”
La Pagliara – Maje Maje a Fossalto
2 maggio
Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive
4 maggio
Ale ore 18.30, al Teatro Savoia di Campobasso, Sigfrido Ranucci presenterà il suo nuovo libro, “Il Ritorno della Casta – Assalto alla Giustizia”
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
18 maggio
Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia
23 maggio
Festa della frittata a Montaquila
24 maggio
Festa della frittata a Montaquila
7 giugno
Irene Grandi in concerto a Campobasso
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto