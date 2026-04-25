Eventi del 25 aprile in Molise: mostre, festival, tradizioni, feste patronali, live di Livio e Manfredi Arminio al Palazzo Ducale di Larino

REGIONE – Il 25 aprile in Molise si apre come una giornata attraversata da immagini, riti e stagioni che cambiano. Molisenews24.it ricorda che a Campobasso continuano a convivere fotografia e memoria: nell’atrio del Palazzo della Provincia prosegue la mostra Ritorno in Molise: Storie di Resistenza, mentre in città resta visitabile anche Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade che fino al 30 aprile porta sguardi e racconti da ogni latitudine. Alla Galleria Aratro dell’Unimol, invece, l’universo materico di Cosetta Mastragostino continua a prendere forma nella personale Atlante della Materia, aperta fino al 6 maggio.

Fuori dal capoluogo il calendario si infittisce. A Santa Croce di Magliano tornano le Giornate della Primavera Santacrocese, tra tradizioni e comunità, mentre Campobasso vive le celebrazioni di San Giorgio. A Campolieto si respira aria di Fiera di Primavera, a Campomarino il borgo si veste di Medioevo, e tra Duronia e Santa Croce si rinnovano le feste dedicate alla Madonna Incoronata.

La giornata si chiude con la musica: alle 18.30, nella Sala Freda del Palazzo Ducale di Larino, il live di Livio e Manfredi Arminio aggiunge una nota poetica a un giovedì che profuma già d’estate.

MOSTRE

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

GLI ALTRI EVENTI DEL 25 APRILE

A Santa Croce di Magliano tornano le Giornate della Primavera Santacrocese (fino al 26)

Festività di San Giorgio a Campobasso

Fiera di Primavera a Campolieto

Festa Medievale a Campomarino

Solennità della Madonna Incoronata a Duronia

Festa della Madonna Incoronata a Santa Croce di Magliano

Alle 18.30 presso la Sala Freda del Palazzo Ducale di Larino il live dei musicisti Livio e Manfredi Arminio

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

26 aprile

Il Rotary Club di Agnone organizza “Note di Speranza – L’organo a canne della Chiesa dell’Annunziata”,

Alle 18.00, al Teatro del Loto di Ferrazzano, andrà in scena “Don Chisciotte”

Festa della Madonna Incoronata a Montagano

27 aprile

Alle 20.30, al Teatro del Loto di Ferrazzano, andrà in scena “Don Chisciotte”

28 aprile

A Pietrabbondante il workshop LIFE BEEadapt

Alle 18.30 al Circolo Sannitico di Campobasso incontro con Ivan Cotroneo

1 maggio

Torna ad Agnone il Festival Fuoco al Centro

Termoli celebra la Festa dei Lavoratori con “1° Maggio in Musica”

La Pagliara – Maje Maje a Fossalto

2 maggio

Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive

4 maggio

Ale ore 18.30, al Teatro Savoia di Campobasso, Sigfrido Ranucci presenterà il suo nuovo libro, “Il Ritorno della Casta – Assalto alla Giustizia”

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

18 maggio

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

23 maggio

Festa della frittata a Montaquila

24 maggio

Festa della frittata a Montaquila

7 giugno

Irene Grandi in concerto a Campobasso

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli