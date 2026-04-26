Gli eventi del 26 aprile in Molise: mostre, teatro, tradizioni e appuntamenti culturali tra Campobasso, Ferrazzano, Montagano e Agnone
REGIONE – Il 26 aprile in Molise si apre con quell’aria sospesa delle giornate di passaggio, quando la primavera sembra voler accelerare e la regione si riempie di appuntamenti che raccontano identità, memoria e comunità. Molisenews24.it ricorda che Campobasso continua a essere il cuore pulsante della fotografia, tra l’intensità di Ritorno in Molise: Storie di Resistenza nell’atrio del Palazzo della Provincia e il viaggio nomade di Molichrom, mentre alla Galleria Aratro l’universo materico di Cosetta Mastragostino prosegue il suo dialogo silenzioso con i visitatori.
Fuori dal capoluogo, la mappa degli eventi si allarga. A Santa Croce di Magliano si chiudono le Giornate della Primavera Santacrocese, un piccolo rito collettivo che ogni anno segna la stagione nuova. Ad Agnone il Rotary accende l’attenzione sulla musica antica con Note di Speranza, un omaggio all’organo a canne della Chiesa dell’Annunziata. A Ferrazzano, alle 18, il Teatro del Loto porta in scena un Don Chisciotte che promette di mescolare poesia e ironia. A Montagano, invece, la comunità si stringe attorno alla Festa della Madonna Incoronata, uno dei momenti più sentiti del calendario locale.
MOSTRE
Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”
Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade
Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
GLI ALTRI EVENTI DEL 26 APRILE
A Santa Croce di Magliano tornano le Giornate della Primavera Santacrocese (fino al 26)
Il Rotary Club di Agnone organizza “Note di Speranza – L’organo a canne della Chiesa dell’Annunziata”,
Alle 18.00, al Teatro del Loto di Ferrazzano, andrà in scena “Don Chisciotte”
Festa della Madonna Incoronata a Montagano
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
27 aprile
Alle 20.30, al Teatro del Loto di Ferrazzano, andrà in scena “Don Chisciotte”
28 aprile
A Pietrabbondante il workshop LIFE BEEadapt
Alle 18.30 al Circolo Sannitico di Campobasso incontro con Ivan Cotroneo
1 maggio
Torna ad Agnone il Festival Fuoco al Centro
Termoli celebra la Festa dei Lavoratori con “1° Maggio in Musica”
La Pagliara – Maje Maje a Fossalto
2 maggio
Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive
4 maggio
Ale ore 18.30, al Teatro Savoia di Campobasso, Sigfrido Ranucci presenterà il suo nuovo libro, “Il Ritorno della Casta – Assalto alla Giustizia”
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
18 maggio
Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia
23 maggio
Festa della frittata a Montaquila
24 maggio
Festa della frittata a Montaquila
7 giugno
Irene Grandi in concerto a Campobasso
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto