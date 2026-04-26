Gli eventi del 26 aprile in Molise: mostre, teatro, tradizioni e appuntamenti culturali tra Campobasso, Ferrazzano, Montagano e Agnone

REGIONE – Il 26 aprile in Molise si apre con quell’aria sospesa delle giornate di passaggio, quando la primavera sembra voler accelerare e la regione si riempie di appuntamenti che raccontano identità, memoria e comunità. Molisenews24.it ricorda che Campobasso continua a essere il cuore pulsante della fotografia, tra l’intensità di Ritorno in Molise: Storie di Resistenza nell’atrio del Palazzo della Provincia e il viaggio nomade di Molichrom, mentre alla Galleria Aratro l’universo materico di Cosetta Mastragostino prosegue il suo dialogo silenzioso con i visitatori.

Fuori dal capoluogo, la mappa degli eventi si allarga. A Santa Croce di Magliano si chiudono le Giornate della Primavera Santacrocese, un piccolo rito collettivo che ogni anno segna la stagione nuova. Ad Agnone il Rotary accende l’attenzione sulla musica antica con Note di Speranza, un omaggio all’organo a canne della Chiesa dell’Annunziata. A Ferrazzano, alle 18, il Teatro del Loto porta in scena un Don Chisciotte che promette di mescolare poesia e ironia. A Montagano, invece, la comunità si stringe attorno alla Festa della Madonna Incoronata, uno dei momenti più sentiti del calendario locale.

MOSTRE

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

GLI ALTRI EVENTI DEL 26 APRILE

A Santa Croce di Magliano tornano le Giornate della Primavera Santacrocese (fino al 26)

Il Rotary Club di Agnone organizza “Note di Speranza – L’organo a canne della Chiesa dell’Annunziata”,

Alle 18.00, al Teatro del Loto di Ferrazzano, andrà in scena “Don Chisciotte”

Festa della Madonna Incoronata a Montagano

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

27 aprile

Alle 20.30, al Teatro del Loto di Ferrazzano, andrà in scena “Don Chisciotte”

28 aprile

A Pietrabbondante il workshop LIFE BEEadapt

Alle 18.30 al Circolo Sannitico di Campobasso incontro con Ivan Cotroneo

1 maggio

Torna ad Agnone il Festival Fuoco al Centro

Termoli celebra la Festa dei Lavoratori con “1° Maggio in Musica”

La Pagliara – Maje Maje a Fossalto

2 maggio

Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive

4 maggio

Ale ore 18.30, al Teatro Savoia di Campobasso, Sigfrido Ranucci presenterà il suo nuovo libro, “Il Ritorno della Casta – Assalto alla Giustizia”

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

18 maggio

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

23 maggio

Festa della frittata a Montaquila

24 maggio

Festa della frittata a Montaquila

7 giugno

Irene Grandi in concerto a Campobasso

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli