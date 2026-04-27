Eventi del 27 aprile in Molise tra mostre fotografiche, arte contemporanea e teatro: da “Ritorno in Molise” a “Don Chisciotte” al Loto

REGIONE – Il 27 aprile si apre a Campobasso con un filo rosso che unisce fotografia, memoria e teatro. Molisenews24.it ricorda che le mostre già in corso continuano a scandire il ritmo culturale della città: nell’atrio del Palazzo della Provincia prosegue “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”, un percorso visivo che racconta identità e radici; sempre fino al 30 aprile torna Molichrom, il festival dedicato alla fotografia nomade; mentre alla Galleria Aratro dell’Unimol resta visitabile fino al 6 maggio la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino, un viaggio nell’intreccio tra forma e percezione.

La giornata trova poi il suo momento scenico a Ferrazzano, dove alle 20.30 il Teatro del Loto porta in scena “Don Chisciotte”, un classico che continua a parlare al presente con la forza dell’immaginazione e dell’ironia. Un programma essenziale ma solido, che mette insieme sguardi, linguaggi e luoghi diversi, offrendo un’altra tessera del mosaico culturale molisano.

MOSTRE

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

GLI ALTRI EVENTI DEL 27 APRILE

Alle 20.30, al Teatro del Loto di Ferrazzano, andrà in scena “Don Chisciotte”

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

28 aprile

A Pietrabbondante il workshop LIFE BEEadapt

Alle 18.30 al Circolo Sannitico di Campobasso incontro con Ivan Cotroneo

1 maggio

Torna ad Agnone il Festival Fuoco al Centro

Termoli celebra la Festa dei Lavoratori con “1° Maggio in Musica”

La Pagliara – Maje Maje a Fossalto

2 maggio

Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive

4 maggio

Ale ore 18.30, al Teatro Savoia di Campobasso, Sigfrido Ranucci presenterà il suo nuovo libro, “Il Ritorno della Casta – Assalto alla Giustizia”

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

18 maggio

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

23 maggio

Festa della frittata a Montaquila

24 maggio

Festa della frittata a Montaquila

7 giugno

Irene Grandi in concerto a Campobasso

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli