Eventi del 27 aprile in Molise tra mostre fotografiche, arte contemporanea e teatro: da “Ritorno in Molise” a “Don Chisciotte” al Loto
REGIONE – Il 27 aprile si apre a Campobasso con un filo rosso che unisce fotografia, memoria e teatro. Molisenews24.it ricorda che le mostre già in corso continuano a scandire il ritmo culturale della città: nell’atrio del Palazzo della Provincia prosegue “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”, un percorso visivo che racconta identità e radici; sempre fino al 30 aprile torna Molichrom, il festival dedicato alla fotografia nomade; mentre alla Galleria Aratro dell’Unimol resta visitabile fino al 6 maggio la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino, un viaggio nell’intreccio tra forma e percezione.
La giornata trova poi il suo momento scenico a Ferrazzano, dove alle 20.30 il Teatro del Loto porta in scena “Don Chisciotte”, un classico che continua a parlare al presente con la forza dell’immaginazione e dell’ironia. Un programma essenziale ma solido, che mette insieme sguardi, linguaggi e luoghi diversi, offrendo un’altra tessera del mosaico culturale molisano.
MOSTRE
Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”
Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade
Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
GLI ALTRI EVENTI DEL 27 APRILE
Alle 20.30, al Teatro del Loto di Ferrazzano, andrà in scena “Don Chisciotte”
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
28 aprile
A Pietrabbondante il workshop LIFE BEEadapt
Alle 18.30 al Circolo Sannitico di Campobasso incontro con Ivan Cotroneo
1 maggio
Torna ad Agnone il Festival Fuoco al Centro
Termoli celebra la Festa dei Lavoratori con “1° Maggio in Musica”
La Pagliara – Maje Maje a Fossalto
2 maggio
Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive
4 maggio
Ale ore 18.30, al Teatro Savoia di Campobasso, Sigfrido Ranucci presenterà il suo nuovo libro, “Il Ritorno della Casta – Assalto alla Giustizia”
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
18 maggio
Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia
23 maggio
Festa della frittata a Montaquila
24 maggio
Festa della frittata a Montaquila
7 giugno
Irene Grandi in concerto a Campobasso
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto