Tra gli appuntamenti del 7 novembre il concerto dei Negrita ad Isernia e la messa in scena di “Mistero Buffo” ad Agnone

REGIONE – Molisenews24.it ricorda che la giornata di venerdì 7 novembre si apre con la proiezione, nella sala piccola del Circolo Sannitico, del documentario “Dietro i Fronti: Resistenza e Resilienza in Palestina”, un’occasione per riflettere sulle dinamiche del conflitto e sulla forza della resistenza civile. Il Teatro Italo Argentino di Agnone inaugura la stagione con “Mistero Buffo”, mentre a Isernia l’Auditorium d’Italia accoglie il Tour nei Teatri dei Negrita, portando sul palco la loro energia rock in una cornice più intima e teatrale. Inoltre si potranno visitare due mostre a Campobasso e una a Termoli.

MOSTRE

Fino al 9 novembre al Circolo Sannitico di Campobasso Luca Greco espone “Le strade dell’Apartheid”, viaggio visivo tra Sahara Occidentale, Palestina e Irlanda del Nord. Ingresso libero.

Fino al 16 novembre, negli spazi espositivi del Palazzo GIL a Campobasso, é visitabile la mostra “Antonio Pettinicchi. 1925–2025”, primo appuntamento del progetto dedicato ai 100 anni dalla nascita di Antonio Pettinicchi, figura cardine dell’arte molisana e italiana del Novecento, dal Martedì al Sabato h. 10/13 | h. 17/20 | Domenica h. 17/20. Ingresso gratuito.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

7 novembre

Alle ore 18:30, nella sala piccola del Circolo Sannitico di Campobasso, il Collettivo SalaX propone la proiezione del documentario “Dietro i Fronti: Resistenza e Resilienza in Palestina”.

Il Teatro Italo Argentino di Agnone inaugura la stagione con Mistero Buffo.

All’Auditorium d’Italia di Isernia fa tappa il Tour nei Teatri dei Negrita.

8 novembre

La Città del Disco a Campobasso.

Sapori d’autunno nel borgo di San Giuliano del Sannio.

Degustazione di vini dalle 18 nel centro storico di Montaquila.

Fred per sempre, serata ricordo di Fred Bongusto al Teatro Savoia di Campobasso.

9 novembre

Escursione alla Riserva Naturale di pesche. per informazioni e prenotazioni contattare i numeri. 3287639268, 3201818141 e 3334226979.

A Oratino l’evento “Donne: quale lavoro?”.

La Città del Disco a Campobasso.

Castagnata 2025 a Carovilli.

Festa del ringraziamento agricolo a Duronia.

14 novembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia in scena “Il fu Mattia Pascal”.

15 novembre

San Martino nelle Vecchie Cantine a Civitanova del Sannio.

Maurizio Santilli porta all’Ex-Gil di Campobasso lo spettacolo “Da Copacabana a Capodichino”.

All’Auditorium Santa Maria degli Angeli di Termoli prende il via la rassegna di teatro amatoriale.

16 novembre

Castagnata e vino novello a Santa Croce di Magliano.

22 novembre

Cantine Campopetresi a Campodipietra.

23 novembre

Campobazar, mercatino dell’usato a Campobasso.

Sagra della polenta a Macchiagodena.

27 novembre

Fetsival della Filosofia al palazzo ex Gil di Campobasso (fino al 29).

29 novembre

Gli Chef del Borgo accendono Termoli: sapori locali e vini d’autore.

7 dicembre

Panunto a Roccavivara.

8 dicembre

Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.