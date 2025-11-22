Mostre e musica a Campobasso e Termoli: da ‘Com’eri vestita?’ a ‘Scollamenti’, fino alla serata pianistica al Teatro Savoia

REGIONE – Sabato 22 novembre Campobasso e dintorni si animano con arte, musica e sapori. Molisenews24.it ricorda che al Palazzo San Giorgio prosegue fino al 27 novembre la mostra “Com’eri vestita?”, mentre al MACTE di Termoli è visitabile fino al 24 gennaio 2026 “Scollamenti: La collezione in circolo” a cura di Caterina Riva. Alle 17 il Circolo Sannitico di Campobasso ospita la presentazione della mostra fotografica “Verso la Luce” di Alessandro Testa. Non mancano i richiami al territorio con le Cantine Campopetresi di Campodipietra, e la musica chiude la giornata: dalle 18 al Teatro Savoia di Campobasso serata pianistica con Alessandri e Fiani.

MOSTRE

Fino al 27 novembre presso Palazzo San Giorgio a Campobasso, sarà visitabile la mostra “Com’eri vestita?.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Dal 5 all’8 dicembre 2025 torna in Molise il workshop “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e dall’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 22 NOVEMBRE

Alle 17 al Circolo Sannitico di Campobasso presentazione della mostra fotografica “Verso la Luce” di Alessandro Testa,

Cantine Campopetresi a Campodipietra.

Dalle 18 al Teatro Savoia di Campobasso serata pianistica con Alessandri e Fiani.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

23 novembre

Campobazar, mercatino dell’usato a Campobasso.

Al Caffè Letterario di Acquaviva Collecroce, Nicola Gliosca presenta tre nuove opere.

Sagra della polenta a Macchiagodena.

Castagne e vino novello a Mafalda.

Alle ore 17.30, nella sala convegni del Coriolis di Ripalimosani, si terrà “Te la sei cercata”, un evento di sensibilizzazione in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Alle ore 18,in sala consiliare a Montagano, sarà presentato il libro “Sogni a cielo aperto” di Pietro La Barbera.

Alle 18 al Teatro Flavio Bucci di Casacalenda va in scena la commedia “Miseria e nobiltà”.

25 novembre

Per la Giornata internazionale sulla violenza contro le donne all’Auditorim di Termoli va in scena l’evento “Sulle tracce delle storia”.

27 novembre

Fetsival della Filosofia al palazzo ex Gil di Campobasso (fino al 29).

29 novembre

Gli Chef del Borgo accendono Termoli: sapori locali e vini d’autore.

All’Auditorium d’Italia di Isernia il musical “E se Dio vuole”.

30 novembre

A Campolieto un convegno (con degustazioni) sull’olio.

4 dicembre

Alle 16.30 la Biblioteca Comunale di Venafro ospita “Letture di Natale” per bambini 0-10 anni.

6 dicembre

Duronia celebra la Notte di San Nicola.

“Accende il Natale” a Capracotta (anche il 7).

7 dicembre

Panunto a Roccavivara.

Nada in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia.

8 dicembre

Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.

18 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.

20 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Nayale per caso.

Gennaio 2026

Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.