Mostre a Campobasso e Termoli, la presentazione del libro di Claudio Sbragia e lo spettacolo I cioccolatini di Olga a Ferrazzano

REGIONE – Campobasso e dintorni vivono oggi, mercoledì 26 novembre, una giornata intensa di cultura e spettacolo. Molisenews24.it ricorda che al Palazzo San Giorgio prosegue fino al 27 novembre la mostra “Com’eri vestita?”, un percorso che invita a riflettere sul tema della violenza di genere attraverso l’arte. A Termoli, negli spazi del MACTE, è invece visitabile fino al 24 gennaio 2026 l’esposizione “Scollamenti: La collezione in circolo”, curata da Caterina Riva, che mette in dialogo opere e linguaggi contemporanei. Sempre a Campobasso, spazio alla parola scritta con la presentazione del libro di Claudio Sbragia, dedicato alla giustizia economica e al perdono del debito. La serata si chiude a Ferrazzano, dove il Teatro del Loto porta in scena “I cioccolatini di Olga”, spettacolo che intreccia emozione e ironia.

MOSTRE

Fino al 27 novembre presso Palazzo San Giorgio a Campobasso, sarà visitabile la mostra “Com’eri vestita?.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Dal 5 all’8 dicembre 2025 torna in Molise il workshop “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e dall’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 26 NOVEMBRE

A Campobasso la presentazione del libro di Claudio Sbragia sulla giustizia economica e il perdono del debito.

Al Teatro del Loto di Ferrazzano in scena I cioccolatini di Olga (replica il 27).

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

27 novembre

Fetsival della Filosofia al palazzo ex Gil di Campobasso (fino al 29).

Mirko Zilahy presenta a Campobasso il thriller “La stanza delle ombre” per Ti racconto un libro.

28 novembre

Ad Agnone il convegno “Suoni e Colori dello Spettro”.

29 novembre

Gli Chef del Borgo accendono Termoli: sapori locali e vini d’autore.

All’Auditorium d’Italia di Isernia il musical “E se Dio vuole”.

30 novembre

A Campolieto un convegno (con degustazioni) sull’olio.

4 dicembre

Alle 16.30 la Biblioteca Comunale di Venafro ospita “Letture di Natale” per bambini 0-10 anni.

5 dicembre

All’Auditorium di Via Elba a Termoli la 38ª edizione del premio “Gente di Mare”.

6 dicembre

Duronia celebra la Notte di San Nicola.

“Accende il Natale” a Capracotta (anche il 7).

7 dicembre

Panunto a Roccavivara.

Nada in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia.

8 dicembre

Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.

18 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.

20 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Nayale per caso.

Gennaio 2026

Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.