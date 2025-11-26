Mostre a Campobasso e Termoli, la presentazione del libro di Claudio Sbragia e lo spettacolo I cioccolatini di Olga a Ferrazzano
REGIONE – Campobasso e dintorni vivono oggi, mercoledì 26 novembre, una giornata intensa di cultura e spettacolo. Molisenews24.it ricorda che al Palazzo San Giorgio prosegue fino al 27 novembre la mostra “Com’eri vestita?”, un percorso che invita a riflettere sul tema della violenza di genere attraverso l’arte. A Termoli, negli spazi del MACTE, è invece visitabile fino al 24 gennaio 2026 l’esposizione “Scollamenti: La collezione in circolo”, curata da Caterina Riva, che mette in dialogo opere e linguaggi contemporanei. Sempre a Campobasso, spazio alla parola scritta con la presentazione del libro di Claudio Sbragia, dedicato alla giustizia economica e al perdono del debito. La serata si chiude a Ferrazzano, dove il Teatro del Loto porta in scena “I cioccolatini di Olga”, spettacolo che intreccia emozione e ironia.
MOSTRE
Fino al 27 novembre presso Palazzo San Giorgio a Campobasso, sarà visitabile la mostra “Com’eri vestita?.
Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.
Dal 5 all’8 dicembre 2025 torna in Molise il workshop “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e dall’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”.
GLI ALTRI EVENTI DEL 26 NOVEMBRE
A Campobasso la presentazione del libro di Claudio Sbragia sulla giustizia economica e il perdono del debito.
Al Teatro del Loto di Ferrazzano in scena I cioccolatini di Olga (replica il 27).
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
27 novembre
Fetsival della Filosofia al palazzo ex Gil di Campobasso (fino al 29).
Mirko Zilahy presenta a Campobasso il thriller “La stanza delle ombre” per Ti racconto un libro.
28 novembre
Ad Agnone il convegno “Suoni e Colori dello Spettro”.
29 novembre
Gli Chef del Borgo accendono Termoli: sapori locali e vini d’autore.
All’Auditorium d’Italia di Isernia il musical “E se Dio vuole”.
30 novembre
A Campolieto un convegno (con degustazioni) sull’olio.
4 dicembre
Alle 16.30 la Biblioteca Comunale di Venafro ospita “Letture di Natale” per bambini 0-10 anni.
5 dicembre
All’Auditorium di Via Elba a Termoli la 38ª edizione del premio “Gente di Mare”.
6 dicembre
Duronia celebra la Notte di San Nicola.
“Accende il Natale” a Capracotta (anche il 7).
7 dicembre
Panunto a Roccavivara.
Nada in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia.
8 dicembre
Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.
18 dicembre
All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.
20 dicembre
All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Nayale per caso.
Gennaio 2026
Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.