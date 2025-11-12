Arte, letteratura e laboratori per l’infanzia animano Palazzo GIL e MACTE con mostre, incontri e ospiti speciali

REGIONE – Oggi, mercoledì 12 novembre 2025 l’arte, la letteratura e l’infanzia si incontrano in un programma ricco di emozioni e cultura. Molisenews24.it ricorda che tra le sale del Palazzo GIL, continua la mostra “Antonio Pettinicchi. 1925–2025”, un tributo ai cento anni dalla nascita di uno dei grandi protagonisti dell’arte molisana. Sempre al GIL, la rassegna Tintilia Noir accoglie la scrittrice Piera Carlomagno con il suo romanzo “Ovunque andrò”, per un pomeriggio all’insegna del mistero e della parola. Al MACTE di Termoli, prosegue “Scollamenti: La collezione in circolo”, un percorso curatoriale firmato da Caterina Riva che invita a rileggere l’arte contemporanea attraverso nuove connessioni. E per i più piccoli, Anna Sarfatti porta “Ti racconto un libro Infanzia”: incontri, fiabe e laboratori pensati per stimolare la fantasia e l’amore per la lettura.

MOSTRE

Fino al 16 novembre, negli spazi espositivi del Palazzo GIL a Campobasso, é visitabile la mostra “Antonio Pettinicchi. 1925–2025”, primo appuntamento del progetto dedicato ai 100 anni dalla nascita di Antonio Pettinicchi, figura cardine dell’arte molisana e italiana del Novecento, dal Martedì al Sabato h. 10/13 | h. 17/20 | Domenica h. 17/20. Ingresso gratuito.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Dal 5 all’8 dicembre 2025 torna in Molise il workshop “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e dall’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 12 NOVEMBRE

12 novembre

Alle ore 15:00, la Casa Alloggio “Il Giardino di Ninetta” di Oratino ospiterà l’evento “Letture per sognare”,

Al Palazzo GIL di Campobasso, la rassegna Tintilia Noir ospita la scrittrice Piera Carlomagno con il romanzo “Ovunque andrò”.

Anna Sarfatti sarà a Campobasso per “Ti racconto un libro Infanzia”: incontri, fiabe e laboratori.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

13 novembre

14 novembre

A Termoli il convegno FIDAPA su violenza e femminicidio. Presenti esperte, istituzioni e la “Buca Rossa”.

A Termoli il primo appuntamento di “Sapori tra le righe”, il primo Festival della Letteratura e dell’Enogastronomia. La manifestazione si svolgerà nella raffinata Enoteca di Federico, ospitata dall’Istituto Alberghiero (gli altri appuntamenti il 21 e 28 novembrre e il 5 dicembre).

All’Auditorium d’Italia di Isernia in scena “Il fu Mattia Pascal“.

Alle 21.30 il Palazzo Ducale di Larino ospita Andrea Castelfranato.

15 novembre

San Martino nelle Vecchie Cantine a Civitanova del Sannio.

Castegne e vino a Casacalenda.

Festa di San Martino a Vinchiaturo

Maurizio Santilli porta all’Ex-Gil di Campobasso lo spettacolo “Da Copacabana a Capodichino”.

All’Auditorium Santa Maria degli Angeli di Termoli prende il via la rassegna di teatro amatoriale.

Concerto per flauto (Pietro Bucci) e pianoforte (Giacomo Niro) alla Chesa di Sant’Antonio da Padova a Campobasso.

16 novembre

Castagnata e vino novello a Santa Croce di Magliano.

Festa del ringraziamento a Baranello.

22 novembre

Cantine Campopetresi a Campodipietra.

23 novembre

Campobazar, mercatino dell’usato a Campobasso.

Sagra della polenta a Macchiagodena.

27 novembre

Fetsival della Filosofia al palazzo ex Gil di Campobasso (fino al 29).

29 novembre

Gli Chef del Borgo accendono Termoli: sapori locali e vini d’autore.

All’Auditorium d’Italia di Isernia il musical “E se Dio vuole”.

30 novembre

A Campolieto un convegno (con degustazioni) sull’olio.

6 dicembre

Le Cantine di San Nicola a Duronia.

7 dicembre

Panunto a Roccavivara.

Nada in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia.

8 dicembre

Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.

18 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.

20 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Nayale per caso.

Gennaio 2026

Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.