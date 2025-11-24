A Campobasso la mostra ‘Com’eri vestita?’, al MACTE di Termoli ‘Scollamenti: La collezione in circolo’ curata da Caterina Riva
REGIONE – Molisenews24.it ricorda che oggi, lunedì 24 novembre, Campobasso e Termoli offrono oggi due appuntamenti culturali di grande rilievo. Nelle sale di Palazzo San Giorgio a Campobasso, è aperta al pubblico la mostra “Com’eri vestita?”, un percorso che invita alla riflessione sul tema della violenza di genere. Parallelamente, al MACTE di Termoli, prosegue l’esposizione “Scollamenti: La collezione in circolo”, curata da Caterina Riva, che mette in dialogo opere e linguaggi contemporanei.
MOSTRE
Fino al 27 novembre presso Palazzo San Giorgio a Campobasso, sarà visitabile la mostra “Com’eri vestita?.
Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.
Dal 5 all’8 dicembre 2025 torna in Molise il workshop “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e dall’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
25 novembre
Per la Giornata internazionale sulla violenza contro le donne all’Auditorim di Termoli va in scena l’evento “Sulle tracce delle storia”.
Termoli Fidapa organizza l’incontro “Violenza di genere: Educare per Prevenire” con gli studenti.
CISL Molise organizza a Campobasso una tavola rotonda per riflettere e agire contro la violenza sulle donne.
Sala Raucci di Isernia ospita “Coro per voci stonate”: musica, letture e testimonianze per la Giornata internazionale contro la violenza…
27 novembre
Fetsival della Filosofia al palazzo ex Gil di Campobasso (fino al 29).
28 novembre
Ad Agnone il convegno “Suoni e Colori dello Spettro”
29 novembre
Gli Chef del Borgo accendono Termoli: sapori locali e vini d’autore.
All’Auditorium d’Italia di Isernia il musical “E se Dio vuole”.
30 novembre
A Campolieto un convegno (con degustazioni) sull’olio.
4 dicembre
Alle 16.30 la Biblioteca Comunale di Venafro ospita “Letture di Natale” per bambini 0-10 anni.
5 dicembre
All’Auditorium di Via Elba a Termoli la 38ª edizione del premio “Gente di Mare”.
6 dicembre
Duronia celebra la Notte di San Nicola.
“Accende il Natale” a Capracotta (anche il 7).
7 dicembre
Panunto a Roccavivara.
Nada in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia.
8 dicembre
Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.
18 dicembre
All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.
20 dicembre
All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Nayale per caso.
Gennaio 2026
Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.