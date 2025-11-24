A Campobasso la mostra ‘Com’eri vestita?’, al MACTE di Termoli ‘Scollamenti: La collezione in circolo’ curata da Caterina Riva

REGIONE – Molisenews24.it ricorda che oggi, lunedì 24 novembre, Campobasso e Termoli offrono oggi due appuntamenti culturali di grande rilievo. Nelle sale di Palazzo San Giorgio a Campobasso, è aperta al pubblico la mostra “Com’eri vestita?”, un percorso che invita alla riflessione sul tema della violenza di genere. Parallelamente, al MACTE di Termoli, prosegue l’esposizione “Scollamenti: La collezione in circolo”, curata da Caterina Riva, che mette in dialogo opere e linguaggi contemporanei.

MOSTRE

Fino al 27 novembre presso Palazzo San Giorgio a Campobasso, sarà visitabile la mostra “Com’eri vestita?.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Dal 5 all’8 dicembre 2025 torna in Molise il workshop “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e dall’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

25 novembre

Per la Giornata internazionale sulla violenza contro le donne all’Auditorim di Termoli va in scena l’evento “Sulle tracce delle storia”.

Termoli Fidapa organizza l’incontro “Violenza di genere: Educare per Prevenire” con gli studenti.

CISL Molise organizza a Campobasso una tavola rotonda per riflettere e agire contro la violenza sulle donne.

Sala Raucci di Isernia ospita “Coro per voci stonate”: musica, letture e testimonianze per la Giornata internazionale contro la violenza…

27 novembre

Fetsival della Filosofia al palazzo ex Gil di Campobasso (fino al 29).

28 novembre

Ad Agnone il convegno “Suoni e Colori dello Spettro”

29 novembre

Gli Chef del Borgo accendono Termoli: sapori locali e vini d’autore.

All’Auditorium d’Italia di Isernia il musical “E se Dio vuole”.

30 novembre

A Campolieto un convegno (con degustazioni) sull’olio.

4 dicembre

Alle 16.30 la Biblioteca Comunale di Venafro ospita “Letture di Natale” per bambini 0-10 anni.

5 dicembre

All’Auditorium di Via Elba a Termoli la 38ª edizione del premio “Gente di Mare”.

6 dicembre

Duronia celebra la Notte di San Nicola.

“Accende il Natale” a Capracotta (anche il 7).

7 dicembre

Panunto a Roccavivara.

Nada in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia.

8 dicembre

Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.

18 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.

20 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Nayale per caso.

Gennaio 2026

Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.