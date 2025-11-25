Mostre, workshop e iniziative in Molise per la Giornata contro la violenza sulle donne tra arte, cultura e impegno civile

REGIONE – Il Molise oggi, martedì 25 novembre, si accende di cultura, arte e impegno civile. Tra mostre, workshop e spettacoli, il territorio offre un calendario ricco e variegato che intreccia riflessione sociale e creatività. Molisenews24.it ricorda che in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, piazze, teatri e auditorium ospitano incontri, tavole rotonde e performance dedicate alla sensibilizzazione e alla memoria. Parallelamente, proseguono le esposizioni artistiche a Campobasso e Termoli, mentre si preparano nuovi appuntamenti formativi e teatrali che arricchiscono il panorama regionale. Una giornata intensa, che unisce comunità e istituzioni nel segno della cultura e della consapevolezza.

MOSTRE

Fino al 27 novembre presso Palazzo San Giorgio a Campobasso, sarà visitabile la mostra “Com’eri vestita?.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Dal 5 all’8 dicembre 2025 torna in Molise il workshop “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e dall’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 25 NOVEMBRE

Per la Giornata internazionale sulla violenza contro le donne all’Auditorim di Termoli va in scena l’evento “Sulle tracce delle storia”.

Termoli Fidapa organizza l’incontro “Violenza di genere: Educare per Prevenire” con gli studenti.

CISL Molise organizza a Campobasso una tavola rotonda per riflettere e agire contro la violenza sulle donne.

Sala Raucci di Isernia ospita “Coro per voci stonate”: musica, letture e testimonianze per la Giornata internazionale contro la violenza.

Giovanni Mancinone presenta Mostri al Palazzo Tiberio di Sepino

Al Teatro del Loto di Ferrazzano in scena I cioccolatini di Olga (repliche il 26 e 27)

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

27 novembre

Fetsival della Filosofia al palazzo ex Gil di Campobasso (fino al 29).

28 novembre

Ad Agnone il convegno “Suoni e Colori dello Spettro”

29 novembre

Gli Chef del Borgo accendono Termoli: sapori locali e vini d’autore.

All’Auditorium d’Italia di Isernia il musical “E se Dio vuole”.

30 novembre

A Campolieto un convegno (con degustazioni) sull’olio.

4 dicembre

Alle 16.30 la Biblioteca Comunale di Venafro ospita “Letture di Natale” per bambini 0-10 anni.

5 dicembre

All’Auditorium di Via Elba a Termoli la 38ª edizione del premio “Gente di Mare”.

6 dicembre

Duronia celebra la Notte di San Nicola.

“Accende il Natale” a Capracotta (anche il 7).

7 dicembre

Panunto a Roccavivara.

Nada in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia.

8 dicembre

Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.

18 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.

20 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Nayale per caso.

Gennaio 2026

Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.