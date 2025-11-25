Mostre, workshop e iniziative in Molise per la Giornata contro la violenza sulle donne tra arte, cultura e impegno civile
REGIONE – Il Molise oggi, martedì 25 novembre, si accende di cultura, arte e impegno civile. Tra mostre, workshop e spettacoli, il territorio offre un calendario ricco e variegato che intreccia riflessione sociale e creatività. Molisenews24.it ricorda che in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, piazze, teatri e auditorium ospitano incontri, tavole rotonde e performance dedicate alla sensibilizzazione e alla memoria. Parallelamente, proseguono le esposizioni artistiche a Campobasso e Termoli, mentre si preparano nuovi appuntamenti formativi e teatrali che arricchiscono il panorama regionale. Una giornata intensa, che unisce comunità e istituzioni nel segno della cultura e della consapevolezza.
MOSTRE
Fino al 27 novembre presso Palazzo San Giorgio a Campobasso, sarà visitabile la mostra “Com’eri vestita?.
Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.
Dal 5 all’8 dicembre 2025 torna in Molise il workshop “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e dall’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”.
GLI ALTRI EVENTI DEL 25 NOVEMBRE
Per la Giornata internazionale sulla violenza contro le donne all’Auditorim di Termoli va in scena l’evento “Sulle tracce delle storia”.
Termoli Fidapa organizza l’incontro “Violenza di genere: Educare per Prevenire” con gli studenti.
CISL Molise organizza a Campobasso una tavola rotonda per riflettere e agire contro la violenza sulle donne.
Sala Raucci di Isernia ospita “Coro per voci stonate”: musica, letture e testimonianze per la Giornata internazionale contro la violenza.
Giovanni Mancinone presenta Mostri al Palazzo Tiberio di Sepino
Al Teatro del Loto di Ferrazzano in scena I cioccolatini di Olga (repliche il 26 e 27)
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
27 novembre
Fetsival della Filosofia al palazzo ex Gil di Campobasso (fino al 29).
28 novembre
Ad Agnone il convegno “Suoni e Colori dello Spettro”
29 novembre
Gli Chef del Borgo accendono Termoli: sapori locali e vini d’autore.
All’Auditorium d’Italia di Isernia il musical “E se Dio vuole”.
30 novembre
A Campolieto un convegno (con degustazioni) sull’olio.
4 dicembre
Alle 16.30 la Biblioteca Comunale di Venafro ospita “Letture di Natale” per bambini 0-10 anni.
5 dicembre
All’Auditorium di Via Elba a Termoli la 38ª edizione del premio “Gente di Mare”.
6 dicembre
Duronia celebra la Notte di San Nicola.
“Accende il Natale” a Capracotta (anche il 7).
7 dicembre
Panunto a Roccavivara.
Nada in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia.
8 dicembre
Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.
18 dicembre
All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.
20 dicembre
All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Nayale per caso.
Gennaio 2026
Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.