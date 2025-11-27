Mostre, teatro e libri in Molise: ultimo giorno per ‘Com’eri vestita?’ a Campobasso, eventi a Termoli, Ferrazzano, Pietracatella e Campobasso
REGIONE – Molisenews24.it ricorda che oggi, giovedì 27 novembre, é l’ultimo giorno per visitare a Campobasso, presso Palazzo San Giorgio, la mostra “Com’eri vestita?”, un percorso intenso e di grande impatto sociale. A Termoli, al MACTE, prosegue fino al 24 gennaio 2026 l’esposizione “Scollamenti: La collezione in circolo” curata da Caterina Riva.
Il teatro si accende a Ferrazzano con “I cioccolatini di Olga” al Teatro del Loto, mentre a Campobasso il Festival della Filosofia anima il palazzo ex Gil fino al 29 novembre.
Spazio anche alla letteratura: alla biblioteca comunale di Pietracatella viene presentato il nuovo romanzo di Giovanni Di Lembo “Il Principe di Danimarca”, e sempre a Campobasso Mirko Zilahy incontra il pubblico con il thriller “La stanza delle ombre” nell’ambito della rassegna Ti racconto un libro.
MOSTRE
Ultimo giorno per visitare la mostra “Com’eri vestita? presso Palazzo San Giorgio a Campobasso
Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.
Dal 5 all’8 dicembre 2025 torna in Molise il workshop “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e dall’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”.
GLI ALTRI EVENTI DEL 27 NOVEMBRE
Al Teatro del Loto di Ferrazzano in scena I cioccolatini di Olga.
Festival della Filosofia al palazzo ex Gil di Campobasso (fino al 29).
Alla biblioteca comunale di Pietracatella la presentazione del nuovo romanzo di Giovanni Di Lembo “Il Principe di Danimarca”.
Mirko Zilahy presenta a Campobasso il thriller “La stanza delle ombre” per Ti racconto un libro.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
28 novembre
Ad Agnone il convegno “Suoni e Colori dello Spettro”.
29 novembre
Gli Chef del Borgo accendono Termoli: sapori locali e vini d’autore.
All’Auditorium d’Italia di Isernia il musical “E se Dio vuole”.
30 novembre
A Campolieto un convegno (con degustazioni) sull’olio.
Alle ore 18 a Casacalenda andrà in scena la commedia “A lo stesso punto, però a n’ata parte”.
4 dicembre
Alle 16.30 la Biblioteca Comunale di Venafro ospita “Letture di Natale” per bambini 0-10 anni.
5 dicembre
All’Auditorium di Via Elba a Termoli la 38ª edizione del premio “Gente di Mare”.
6 dicembre
Duronia celebra la Notte di San Nicola.
“Accende il Natale” a Capracotta (anche il 7).
7 dicembre
Panunto a Roccavivara.
Nada in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia.
8 dicembre
Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.
18 dicembre
All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.
20 dicembre
All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Nayale per caso.
Gennaio 2026
Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.