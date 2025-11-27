Eventi in Molise di oggi 27 novembre 2025: tra arte, cultura e teatro

Marina Denegri
Mostre, teatro e libri in Molise: ultimo giorno per ‘Com’eri vestita?’ a Campobasso, eventi a Termoli, Ferrazzano, Pietracatella e Campobasso

REGIONE – Molisenews24.it ricorda che oggi, giovedì 27 novembre, é l’ultimo giorno per visitare a Campobasso, presso Palazzo San Giorgio, la mostra “Com’eri vestita?”, un percorso intenso e di grande impatto sociale. A Termoli, al MACTE, prosegue fino al 24 gennaio 2026 l’esposizione “Scollamenti: La collezione in circolo” curata da Caterina Riva.

Il teatro si accende a Ferrazzano con “I cioccolatini di Olga” al Teatro del Loto, mentre a Campobasso il Festival della Filosofia anima il palazzo ex Gil fino al 29 novembre.

Spazio anche alla letteratura: alla biblioteca comunale di Pietracatella viene presentato il nuovo romanzo di Giovanni Di Lembo “Il Principe di Danimarca”, e sempre a Campobasso Mirko Zilahy incontra il pubblico con il thriller “La stanza delle ombre” nell’ambito della rassegna Ti racconto un libro.

MOSTRE

Ultimo giorno per visitare la mostra “Com’eri vestita?  presso Palazzo San Giorgio a Campobasso

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Dal 5 all’8 dicembre 2025 torna in Molise il workshop “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e dall’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 27 NOVEMBRE

Al Teatro del Loto di Ferrazzano in scena I cioccolatini di Olga.

Festival della Filosofia al palazzo ex Gil di Campobasso (fino al 29).

Alla biblioteca comunale di Pietracatella la presentazione del nuovo romanzo di Giovanni Di Lembo “Il Principe di Danimarca”.

Mirko Zilahy presenta a Campobasso il thriller “La stanza delle ombre” per Ti racconto un libro.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

28 novembre

Ad Agnone il convegno “Suoni e Colori dello Spettro”.

29 novembre

Gli Chef del Borgo accendono Termoli: sapori locali e vini d’autore.

All’Auditorium d’Italia di Isernia il musical “E se Dio vuole”.

30 novembre

A Campolieto un convegno (con degustazioni) sull’olio.

Alle ore 18 a Casacalenda andrà in scena la commedia “A lo stesso punto, però a n’ata parte”.

4 dicembre

Alle 16.30 la Biblioteca Comunale di Venafro ospita “Letture di Natale” per bambini 0-10 anni.

5 dicembre

All’Auditorium di Via Elba a Termoli la 38ª edizione del premio “Gente di Mare”.

6 dicembre

Duronia celebra la Notte di San Nicola.

“Accende il Natale” a Capracotta (anche il 7).

7 dicembre

Panunto a Roccavivara.

Nada in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia.

8 dicembre

Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.

18 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.

20 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Nayale per caso.

Gennaio 2026

Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.

