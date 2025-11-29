Da Termoli a Bojano, Campobasso, Isernia e Fossalto, una giornata di cultura, musica e teatro che celebra l’energia della regione

REGIONE – Sabato 29 novembre il Molise si anima di appuntamenti che intrecciano gusto, talento e spettacolo. Molisenews24.it ricorda che a Termoli gli Chef del Borgo accendono la città con i profumi della tradizione e i vini d’autore, trasformando la serata in un viaggio sensoriale tra sapori locali. A Bojano, nel suggestivo Palazzo Colagrosso, Molise’s Got Talent celebra studenti meritevoli e mette in luce le eccellenze del territorio, unendo il futuro dei giovani alla forza delle radici.

Intanto a Campobasso, sul palco del Teatro Savoia, il gruppo vocale Minuscolo Spazio Vocale sostituisce gli Harmonist e porta in scena Singing Stories – A Love Story, un racconto musicale che intreccia emozioni e armonie. A Isernia, l’Auditorium d’Italia ospita il musical E se Dio vuole, mentre a Fossalto il Teatro Alfieri si riempie di ironia e leggerezza con Le Vespe di Cherea e il loro Spettacolo da BARcollo ma… non mollo.

Una giornata che offre al pubblico un mosaico di esperienze: dal piacere della tavola alla magia del canto, dalla celebrazione dei giovani talenti alla forza del teatro popolare.

MOSTRE

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Dal 5 all’8 dicembre 2025 torna in Molise il workshop “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e dall’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 29 NOVEMBRE

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

30 novembre

A Campolieto un convegno (con degustazioni) sull’olio.

Alle ore 18 a Casacalenda andrà in scena la commedia “A lo stesso punto, però a n’ata parte”.

Al Convitto Mario Pagano di Campobasso Confcommercio Molise festeggia 80 anni con l’evento “Ricordare il futuro”.

Alle 18 presso l’Auditorium di Via Elba a Termoli il concerto del Trio Mistral, Il programma prevede musiche di Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn, Gioachino Rossini e brani della tradizione klezmer.

Al Teatro Savoia di Campobasso va in scena Macbeth.

Al Teatro Alfieri di Fossalto Le Vespe di Cherea portano in scena “Spettacolo da BARcollo ma… non mollo”.

4 dicembre

Alle 16.30 la Biblioteca Comunale di Venafro ospita “Letture di Natale” per bambini 0-10 anni.

5 dicembre

All’Auditorium di Via Elba a Termoli la 38ª edizione del premio “Gente di Mare”.

6 dicembre

Duronia celebra la Notte di San Nicola.

“Accende il Natale” a Capracotta (anche il 7).

7 dicembre

Panunto a Roccavivara.

Nada in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia.

8 dicembre

Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.

18 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.

20 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Nayale per caso.

Gennaio 2026

Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.