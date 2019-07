Eventi Molise Agosto 2019: Campobasso, Isernia e provincia

Quali sono i principali eventi in Molise nel mese Agosto 2019? Street Food, sagre, show di Nduccio, Poetika e Musurplage

Fino al 5 agosto nel piazzale del porto a Termoli, nel cuore della festività patronale di San Basso, appuntamento con lo Street food. Tutte le sere, a partire dalle ore 19, food truck giungeranno da ogni regione d’Italia e dal mondo per far gustare a tutti gli appassionati di cibo da strada di qualità proposte culinarie diverse. Dalle 21.30 musica dal vivo. A Frosolone appuntamento il giorno 1 con la quarantatreesima edizione della Sagra del baccalà e del peperuol, preceduta dalla sfilata dei carri allegorici: in tale occasione il baccalà viene preparato in pastella secondo una antica ricetta mentre i peperoni sono fatti saltare in olio extravergine di oliva. Sempre a Frosolone, in località Collecarrise, in occasione della Festa della Neve, domenica 4 arriverà Nduccio, l’artista pescarese che da più di trent’anni propone cabaret e canzoni popolari, di cui è l’autore, usando un dialetto di ispirazione abruzzese, ma comprensibile in tutto il Sud. Contemporaneamente a Capracotta si terrà una delle più importanti manifestazioni che animano l’estate molisana. Staimo parlando della Sagra della pezzata, la sagra dell’agnello alla brace e della pecora bollita con erbe aromatiche. Mercoledì 7 a Campolieto tornerà Tartufestival, con degustazioni di prodotti a base di tartufo.

Passiamo alla musica. Giovedì 1 ad Agnone, per la Rassegna Poetika, “Poeti Rock” e Andrea Mirò proporranno brani degli intramontabili artisti della musica rock quali Jim Morrison, Bruce Springsteen, Bob Dylan e Patti Smith. Domenica 4 alla Palazzina Liberty di Venafro si terrà Donato Zoppo e gli Uomini Celesti porteranno in scena uno spettacolo speciale dedicato a Lucio Battisti: una storytelling-concert tratta dal libro di successo Il nostro caro Lucio in cui lo scrittore e la rock band narrano gli anni ’70 del celebre musicista. Martedì 6 musica italiana impegnata in compagnia di Scapestro e Matteo Passante; chiuderà il 10 il cantautore laziale GaLoni. Dal 9 all’11 a Termoli tornerà Musurplage – Musique Sur La Plage, festival di musica pop. Sul palco Luchè, Giorgio Poi, Mecna, Ralf, Psicologi, Franco 126.

Abbiamo segnalato soltanto alcuni degli appuntamenti che ci attendono in Molise nel mese più caldo dell’estate perchè la lista è davvero lunga e in costante aggiornamento. Per i dettagli e per tutte le iniziative in programma in Regione vi rimandiamo al nostro consueto calendario degli eventi. Per segnalarci degli eventi potete inviare una mail a info@molisenews24.it

Eventi Molise Agosto 2019

1

Festa in piazza – San Giovanni in Galdo (CB)

Andrea Mirò in concerto – Agnone (IS)

1-5

Street Food – Termoli (CB)

2-4

Incontro con le auto di ieri – Bojano (CB)

3

Sagra del baccalà e peperuol – Frosolone (IS)

4

Sagra della pezzata – Capracotta

Festa della neve – Frosolone, loc. Collecarrise (IS)

5-9

Palio di San Nicola e giostra degli animali – Guglionesi (CB)

6

Scapestro in concerto – Frosolone (IS)

Sagra grano e ceci – Portocannone (CB)

7

Tartufestival – Campolieto (CB)

9 -10

Musurplage (concerto di Luchè, Giorgio Poi, Mecna, Ralf, Psicologi, Franco 126)

Festa di San Lorenzo Martire e Sant’Antonio da Padova – Pozzilli (IS)

12

Mangialonga Kerres – Agnone (IS)

Palio delle Quercigliole o Madonna della Neve – Ripalimosani (CB)

Incendio artistico della torre angioina – Colletorto (CB)

13

Festival dei sapori Molisani – Scapoli (IS)

14

Sagra della pasta con il vino – Torellio del Sannio (CB)

16